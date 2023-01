Śląskie: 1963 wypadki drogowe i 152 ofiary śmiertelne w 2022 r.

Do 1963 wypadków drogowych doszło w minionym roku w woj. śląskim, zginęły w nich 152 osoby, a 2242 zostały ranne - wynika z policyjnych statystyk. Choć ogólna liczba wypadków i rannych po raz kolejny spadła, to jednak zginęły o trzy osoby więcej niż w 2021 r.

W ostatnich dwunastu miesiącach śląscy policjanci zatrzymali aż 8665 nietrzeźwych kierujących i 1667 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Podsumowanie 2022 r. na drogach regionu przedstawiła w poniedziałek komenda wojewódzka w Katowicach. Jak przypomina zespół prasowy śląskiej policji, każdego dnia na drogach regionu pracuje średnio ponad pół tysiąca funkcjonariuszy ruchu drogowego.

"Liczby te, połączone z zaangażowaniem mundurowych, z roku na rok skutkują poprawą bezpieczeństwa. W minionym roku odnotowaliśmy 1963 wypadki, w których zginęły 152 osoby, a 2242 zostały ranne. To o 245 wypadków mniej niż w 2021 i 431 mniej niż w roku 2020, a także mniej osób rannych (2730 w 2020 i 2585 w 2021 roku). Niestety 152 osoby, które straciły życie na drogach to o 3 więcej niż w roku 2021, ale też o 37 mniej niż w 2020" - opisują policjanci.

W minionym roku śląscy policjanci zatrzymali 8665 nietrzeźwych kierujących - to o ponad tysiąc więcej niż w roku 2021. "Dla osób stwarzających realne zagrożenie w ruchu drogowym nie było, nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Do takich osób zaliczają się też kierujący przekraczający prędkość. W 2022 roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym stróże prawa zatrzymali 1667 kierujących. To o ponad 1300 mniej niż przed zmianami wprowadzonymi w taryfikatorze" - podała policja, która zapowiada, że dołoży wszelkich starań, aby rok 2023 był bezpieczniejszy niż poprzednie.