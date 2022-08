Śląskie: 200 interwencji strażaków w związku z intensywnymi opadami

Od niedzielnego rana do wieczora strażacy w woj. śląskim odnotowali już 200 zgłoszeń związanych z intensywnymi opadami deszczu – podała straż pożarna. Zdecydowanie najwięcej pracy strażacy mają w powiecie raciborskim.

"Od godz. 7 do 19.30 odnotowano 200 zdarzeń związanych z opadami. Najwięcej w powiecie raciborskim (108 zdarzeń), rybnickim (17 zdarzeń) i Jastrzębiu-Zdroju (14 zdarzeń)" - przekazała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska.

Działania strażaków dotyczą głównie pompowania wody z zalanych budynków, posesji i dróg. W niedzielę byli często wzywani także do usuwania wiatrołomów.

Pogoda daje się we znaki mieszkańcom woj. śląskiego przez cały weekend. Po burzach, które przetaczały się nad regionem od piątkowego popołudnia do sobotniego rana straż pożarna interweniowała ok. 150 razy. Porywisty wiatr uszkodził wtedy kilkanaście dachów, a kilka z nich zerwał; kilka tysięcy odbiorców było pozbawionych dostaw prądu.

Ostatnie ostrzeżenia IMGW dla Śląskiego, dotyczące silnego deszczu z burzami lub burz z gradem, obowiązują do poniedziałkowego rana. Meteorolodzy ostrzegają także przed gwałtownymi wzrostami stanów wód w rzekach.

