Śląskie: 26-latek spowodował po pijanemu śmiertelny wypadek drogowy; próbował uciekać

Nawet 12 lat więzienia może grozić kierowcy fiata, który po pijanemu spowodował śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 91 w Siedlcu Dużym w powiecie myszkowskim (woj. śląskie). 26-latek wjechał w inny samochód podczas wyprzedzania, po dachowaniu zginął jadący fiatem pasażer.

Sprawca po wypadku próbował uciekać pieszo. Nie miał uprawnień do prowadzenia auta.

Myszkowska policja poinformowała w poniedziałek, że do wypadku doszło w niedzielę po południu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-letni kierowca fiata bravo, jadąc dk 91 w kierunku Katowic, w wyniku nieprawidłowego wyprzedzania land rovera, na zakręcie stracił panowanie nad autem i uderzył w ten samochód.

"W wyniku zdarzenia fiat dachował. Jego kierowca wyszedł ze zdarzenia bez szwanku i próbował uciec pieszo. Po chwili został jednak złapany przez świadków. Jak się okazało, był pijany. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Nie miał on także uprawnień do kierowania" - poinformowali policjanci.

28-letni pasażer fiata zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Niegroźnie ranna została również pasażerka land rovera. Pijany kierowca został zatrzymany. Śledczy wystąpili do Prokuratury Rejonowej w Myszkowie, by przesłała do sądu wniosek o jego aresztowanie. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego po pijanemu 26-latkowi grozi do 12 lat więzienia.