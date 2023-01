Śląskie: 30 stycznia dalszy ciąg rozprawy odwoławczej ws. Psycho Fans

Na 30 stycznia Sąd Apelacyjny w Katowicach wyznaczył kolejny termin rozprawy odwoławczej kilkunastu oskarżonych w sprawie gangu pseudokibiców Ruchu Chorzów - Psycho Fans. Sprawa miała być rozpoznawana w grudniu, wówczas została odwołana z powodu choroby sędziego.

Informację o wyznaczeniu nowego terminu przekazał w środę PAP rzecznik SA sędzia Robert Kirejew.

W procesie odpowiada kilkunastu mężczyzn, którym prokuratura zarzuciła ok. 100 przestępstw, m.in. włamania, kradzieże i rozboje, a także tzw. ustawki, handel narkotykami i pobicia. Ich rozprawa apelacyjna rozpoczęła się jesienią ub.r. Styczniowy termin będzie drugim w procesie odwoławczym.

Sąd Apelacyjny rozpoznaje odwołania od wyroku z maja 2021 r., który zapadł przed Sądem Okręgowym w Gliwicach. Uważany za lidera Psycho Fans Maciej M. ps. Maślak został przez gliwicki sąd nieprawomocnie skazany na 15 lat więzienia, pozostałym oskarżonym sąd wymierzył kary od roku i trzech miesięcy do 14 lat więzienia.

Tylko wobec jednego z nich (skazanego na dwa lata więzienia) sąd okręgowy zdecydował o warunkowym zawieszeniu kary - wobec 15 pozostałych osób kary więzienia mają charakter bezwzględny. Sąd wymierzył także skazanym grzywny oraz zobowiązał ich do naprawienia wyrządzonych szkód. Proces przed gliwickim sądem trwał od 2012 roku. Odbyło się 130 rozpraw, sąd przesłuchał ponad 300 świadków. Zgromadzono 125 tomów akt. W procesie w I instancji odpowiadało 16 osób, w rozprawie odwoławczej występuje 15 z nich - wyrok dotyczący jednego już się uprawomocnił.

To jedna z najważniejszych spraw sądowych dotyczących Psycho Fans. W innym procesie "Maślak" został oskarżony o nakłanianie do zabójstwa prokuratora, który prowadził śledztwo przeciwko jego grupie. Miał także planować skompromitowanie prokuratora poprzez włamanie się do jego komputera i umieszczenie w nim materiałów pedofilskich oraz nakłaniać do spalenia około 100 tomów akt z postępowania toczącego się w gliwickim sądzie. W maju 2021 r. M. został uniewinniony od wszystkich tych zarzutów, jednak rok później SA uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Najważniejszy proces Psycho Fans toczy się od września 2019 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Na ławie oskarżonych zasiada w nim blisko 50 osób. To jedna z największych spraw dotyczących przestępczości pseudokibiców w kraju. Prokuratura Krajowa zarzuciła oskarżonym ok. 100 przestępstw, m.in. zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, pobicia, rozboje, kradzieże i handel narkotykami.