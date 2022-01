Śląskie: 32,5 tys. zł grzywny dla pirata drogowego, który uciekał przed policją

32 i pół tysiąca złotych grzywny ma zapłacić kierowca zatrzymany tydzień temu przez policjantów z Jastrzębia-Zdroju, który podczas pościgu spychał z drogi radiowozy i próbował potrącić policjanta. Dopiero przestrzelenie opon umożliwiło mundurowym zatrzymanie auta.

Mężczyzna, który już wcześniej został aresztowany za popełnione podczas ucieczki przestępstwa, dobrowolnie poddał się karze grzywny za wykroczenie drogowe, wymierzonej zgodnie z nowym taryfikatorem - podała we wtorek jastrzębska policja.

Do pościgu doszło 11 stycznia wieczorem. Policyjni wywiadowcy postanowili zatrzymać do kontroli drogowej audi z papierową tablicą rejestracyjną. Kierowca zignorował policyjne sygnały i zaczął uciekać ulicami Jastrzębia-Zdroju w kierunku Zebrzydowic. "Kierujący audi, stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników dróg, szczególnie pieszych, pędził ulicami Jastrzębia-Zdroju, a następnie Zebrzydowic oraz Kończyc Małych. 32-latek jechał całą szerokością drogi, ignorował znaki i sygnały drogowe, jechał pod prąd, zjeżdżał na przeciwny pas ruchu, by zajechać drogę pojazdom uprzywilejowanym" - opisywali policjanci.

Kierowca audi spychał radiowozy z drogi, hamował bez przyczyny, utrudniał wyprzedzanie, aby nie dopuścić do jego zatrzymania. W trakcie ucieczki 32-letni kierujący uszkodził dwa radiowozy. W Kończycach Małych policjanci po raz kolejny próbowali zatrzymać mężczyznę, wykorzystując radiowóz. W pewnym momencie audi zwolniło, a silnik pojazdu zgasł z powodu uszkodzeń. Policjanci wybiegli z radiowozu, jednak wtedy kierowca audi zdołał uruchomić silnik i ruszył w kierunku jednego z policjantów. Drugi z mundurowych, widząc to, wyciągnął broń służbową i oddał strzały w samochód, doprowadzając do jego zatrzymania.

32-latek został obezwładniony. W aucie były jeszcze dwie inne osoby - 30-latek i 19-latka. Policjanci znaleźli w audi broń gazową, pałkę teleskopową oraz narkotyki. Kierowca był trzeźwy, ale po sprawdzeniu jastrzębianina w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że ma on sądowy zakaz kierowania pojazdami. Pasażer był z kolei poszukiwany przez jastrzębskich kryminalnych w związku z rozbojem z grudnia 2021 roku. Obaj zostali aresztowani w czwartek - kierowca za czynną napaść na policjantów, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i posiadanie narkotyków oraz niestosowanie się do wyroku sądu, a pasażer za rozbój.

"Za popełnione wykroczenia: doprowadzenie do dwóch kolizji drogowych, stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym, jazdę bez wymaganej przedniej tablicy rejestracyjnej oraz kierowanie pojazdem w trakcie aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zgodnie z nowym taryfikatorem, mundurowi nałożyli karę grzywny w kwocie 32 500 złotych oraz wnioskują o 3 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jastrzębianin dobrowolnie poddał się karze" - poinformowała komenda z Jastrzębia-Zdroju.