Śląskie: 41 oskarżonych o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem

41 osób odpowie przed bielskim sądem okręgowym za doprowadzenie towarzystw leasingowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ok. 158 mln zł. Grupa działała w latach 2007-2012 – podała bielska prokuratura okręgowa.

Rzecznik prokuratury Agnieszka Michulec zakomunikowała, że 41 oskarżonych usłyszało łącznie 805 zarzutów. "W sprawie zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy zebrany w 565 tomach akt oraz 269 załącznikach. Sam akt oskarżenia liczy 12 tomów. Oskarżeni w większości przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, za które grozi im kara od roku do 15 lat więzienia. Aktualnie, wobec części z nich stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym" - poinformowała.

Michulec podała, że grupa działała od września 2007 r. do kwietnia 2012 r. "W tym czasie doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ok. 158 mln zł na szkodę szeregu towarzystw leasingowych. Wprowadzano je w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych umów leasingowych i kredytowych, które były zawierane z różnymi firmami na terenie Polski. Przy zawieraniu umów posługiwano się podrobionymi, poświadczającymi nieprawdę, bądź nierzetelnymi dokumentami" - wyjaśniła.

Według śledczych, przestępczy proceder został opracowany przez trzech założycieli grupy. Polegał na wprowadzaniu w błąd leasingodawców lub banków, co do sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy leasingu bądź kredytu. Oskarżeni zajmowali się przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji finansowo-księgowej dla firm, by spełniały wymóg odpowiednio dobrej kondycji. Miały wyglądać na wiarygodnego kontrahenta, który wywiąże się z zaciąganych, często wielomilionowych zobowiązań.

"Przygotowywana w tym celu dokumentacja była fałszowana lub opracowywana w sposób nierzetelny, a czynności te były realizowane w ramach usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez firmę powiązaną z kierującymi grupą przestępczą" - podała Michulec.

Innym sposobem wprowadzenia w błąd było zawyżanie wartości przedmiotu leasingu, z reguły maszyn budowlanych, poprzez wskazanie ceny wyraźnie przewyższającej ich wartość lub poprzez fikcyjne wykazywanie dodatkowego wyposażenia. "W rezultacie, podmiot finansujący zakup ponosił zdecydowanie wyższe koszty w zestawieniu z rzeczywistą wartością przedmiotu umowy. Skutkowało to stratą także w razie odzyskania tego przedmiotu i jego późniejszej sprzedaży. Grupa zapewniała odpowiedni krąg firm, które - poprzez fikcyjną sprzedaż maszyn między sobą - podwyższały ich wartość" - dodała Agnieszka Michulec.

Rzecznik wskazała, że z usług grupy przestępczej skorzystało łącznie kilkadziesiąt podmiotów z terenu całego kraju.