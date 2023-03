Śląskie: 62-latek aresztowany za usiłowanie zabójstwa; zadał swojej partnerce ciosy nożem w głowę

Sąd aresztował 62-latka z Częstochowy, który podczas awantury domowej próbował zabić swoją partnerkę, zadając jej ciosy nożem w głowę. Kobieta trafiła do szpitala. Napastnikowi może grozić nawet dożywocie.

Jak poinformowała w poniedziałek policja, do przestępstwa doszło w czwartek po południu w jednym z częstochowskich mieszkań. "Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych z Komisariatu IV Policji z Częstochowy, podczas libacji alkoholowej doszło do nieporozumienia pomiędzy 62-latkiem a jego 60-letnią konkubiną. W czasie kłótni pijany awanturnik chwycił za nóż i zadał nim swojej partnerce ciosy w głowę. Kobieta trafiła do szpitala, a 62-letni sprawca do policyjnego aresztu" - opisali policjanci.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. "Śledczy ustalają motywy działania mężczyzny oraz szczegółowy przebieg zdarzenia" - podała częstochowska komenda.