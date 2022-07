Śląskie: Ambasador USA Mark Brzezinski złożył wizytę w Częstochowie

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski odwiedził w piątek Częstochowę. Spotkał się z władzami miasta, złożył wizytę na Jasnej Górze, odwiedził także m.in. Liceum im. Mickiewicza oraz politechnikę. Podczas wizyty dziękował Polakom za pomoc udzielaną Ukraińcom.

W Urzędzie Miasta Mark Brzezinski spotkał się z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem. Podczas spotkania podkreślił, że przyjeżdżając do Częstochowy, jest dumny ze swoich korzeni. Mówił o religijnym i historyczno-kulturowym dziedzictwie miasta, jego obecnych osiągnięciach, wartości lokalnych tradycji oraz globalnej marce Częstochowy. Dziękował także za pomoc udzielaną ukraińskim uchodźcom - relacjonują przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy.

Jak podał magistrat, tematem rozmowy ambasadora USA z prezydentem Częstochowy była aktualna sytuacja gospodarcza w mieście, inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej, strategiczne kierunki rozwoju miasta oraz realizowane ostatnio miejskie zadania inwestycyjne, a także - obecność firm z kapitałem amerykańskim, które zainwestowały lub obecnie inwestują w Częstochowie. Wpisując się do księgi pamiątkowej, Mark Brzezinski podziękował za gościnę mieszkańcom "miasta o lokalnych korzeniach i globalnym zasięgu".

Po wizycie w Urzędzie Miasta ambasador zwiedził Jasną Górę. Jak zaznaczył, to jego pierwszy pobyt w tym sanktuarium. "Poruszający moment" - mówił, dodając, że o tym miejscu mówiło się w jego rodzinnym polsko-amerykańskim domu. O Jasnej Górze słyszał - jak mówił - zwłaszcza od swego ojca Zbigniewa Brzezińskiego. "Czuję się jakbym się łączył z moim nieżyjącym ojcem Zbigniewem. Jestem pod wrażeniem tego miejsca i gościnności ojców paulinów. Wiele to dla mnie znaczy. Kiedy byłem dzieckiem, miałem okazję spotkać Jana Pawła II. Gdy tu teraz jestem, rozumiem, co uczyniło go tak wielkim człowiekiem" - mówił dyplomata w rozmowie z biurem prasowym sanktuarium.

W imieniu prezydenta Joe Bidena ambasador wyraził również słowa uznania i wdzięczności dla Polaków, którzy niosą pomoc Ukrainie i ukraińskim uchodźcom. "Ameryka solidarnie stoi przy Polsce, gwarantując pokój. Nasi żołnierze stoją ramię w ramię przy polskich. Ale też po raz pierwszy w historii masowy ruch uchodźców przeszedł z jednego kraju do innego, a każdy z uciekających przed wojną został przyjęty do czyjegoś domu. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Dziękujemy Polakom za zrobienie czegoś, co według mnie jest godne Pokojowej Nagrody Nobla" - ocenił Brzezinski.

Swój pobyt w Częstochowie ambasador rozpoczął rano od spotkania z przedstawicielami spółki Guardian Częstochowa - Guardian Glass jest częstochowską firmą z kapitałem amerykańskim. Dyplomaci amerykańscy przyjęli również zaproszenie wystosowane przez dyrekcję V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Szkoła już wcześniej współpracowała z krakowskim konsulatem USA. Brzezinski odwiedził również Politechnikę Częstochowską.

Dzień wcześniej ambasador Brzezinski złożył wizytę w Katowicach. Zwiedził znajdujące się w tym mieście Muzeum Śląskie, wybudowane na terenach dawnej kopalni węgla kamiennego.