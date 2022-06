Śląskie: Aneta Legierska pełnomocnikiem marszałka ds. subregionu południowego

Aneta Legierska została pełnomocnikiem marszałka województwa śląskiego ds. subregionu południowego. Obejmuje on okolice Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca. W piątek na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej oficjalnie otwarte zostało biuro pełnomocnika.

"Żeby skuteczniej działać powołujemy dwóch pełnomocników. Dziś to Aneta Legierska - ds. subregionu południowego. Pracujemy nad wyłonieniem pełnomocnika ds. subregionu północnego. Chcemy by były to osoby współpracujące z samorządami w dziedzinie kultury, gospodarki, projektów, szukania środków zewnętrznych. (…) To funkcja, która będzie spinała wiele rzeczy" - powiedział w piątek marszałek Jakub Chełstowski.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda mówił, że jednym z priorytetów rządu jest "solidarność społeczna i dążenie do tego, by wszyscy obywatele czuli się jednakowo dobrze". "Wielu pamięta, gdy byliśmy jeszcze województwem bielskim. Później przez wiele lat oczekiwaliśmy zmian, abyśmy byli traktowani podobnie, jak subregion centralny. Dzięki temu, że mamy marszałka, który jest dobrym duchem m.in. subregionu południowego, udało się po namowie powołać stanowisko dla osoby, która będzie odpowiadała za dialog z samorządami, ludźmi kultury po to, by nasz subregion był jeszcze bliżej ośrodka decyzyjnego" - powiedział.

Minister podczas swojego wystąpienia na uroczystości, która zgromadziła w Bielsku-Białej wójtów, burmistrzów, prezydenta i starostów z subregionu południowego, zapowiedział, że fundusze unijne - jak się wyraził - już niedługo będą dostępne.

Jakub Chełstowski powiedział, że samorząd województwa otrzyma ponad 5 mld euro z funduszy unijnych. "Perspektywa finansowa 2021-2027 oznacza dla regionu skok cywilizacyjny. Już nigdy więcej nie będziemy mieć tak dużo środków unijnych. Cieszę się, że Śląskie jest największym beneficjentem. (…) W naszym województwie, które jest różnorodne, (...) potrzeb jest bardzo dużo. (…) Pełnomocnik ds. subregionu będzie przekaźnikiem informacji i potrzeb" - mówił.

Aneta Legierska pochodzi z Koniakowa. Wcześniej była kierownikiem promocji i informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.