Śląskie: B. Budka: najgorszym przykładem, jak nierówna będzie walka w wyborach, jest komisja ds. rosyjskich wpływów

Cały państwowy aparat jest zaangażowany w to, by zminimalizować klęskę Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego – mówił w czwartek w Chorzowie szef klubu KO Borys Budka. Według niego, najgorszym przykładem, jak nierówna będzie walka w wyborach, jest komisja ds. rosyjskich wpływów.

Na czwartkowej konferencji prasowej w Chorzowie zaprezentowano kandydatów KO do Sejmu w okręgu nr 31. Obejmuje on obszar miast na prawach powiatu: Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Tychów oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Listę KO otwierają tam Borys Budka i kolejni obecni posłowie: Monika Rosa oraz Wojciech Król. Z czwartego miejsca kandyduje wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Śląskiego Urszula Koszutska, z piątego szef PO w Katowicach i tamtejszy radny Jarosław Makowski. Kolejni są: posłanka Ewa Kołodziej i przewodniczący rady miejskiej w Piekarach Śląskich Łukasz Ściebiorowski.

Na liście KO w okręgu 31 są także: działacz Zielonych Artur Wieczorek, b. poseł SLD i b. szef tej partii w regionie Zbyszek Zaborowski, siemianowicka radna Anna Zasada-Chorab, radny z Tychów Wojciech Czarnota czy radna sejmiku Alina Bednarz. Listę, na której jest jeszcze m.in. kilkoro miejskich radnych, zamyka związany wcześniej z Ruchem Autonomii Śląska politolog Tomasz Słupik.

Budka ocenił, że to świetna drużyna, przygotowana do wyborów, w których KO chce pokazać, że jej oferta dla mieszkańców woj. śląskiego przyciągnie wyborców. "Dlatego są z nami samorządowcy, przedsiębiorcy, są ludzie doświadczeni, którzy już kilka kadencji sprawują mandat, ale są również debiutanci" - podkreślił.

"Będziemy gryźć ziemię, robić wszystko, by oferta KO przekonała do tego, by 15 października oddać na nas głos. Bo dziś ważne jest, by powiedzieć, że to nie będą zwyczajne wybory. Widzimy doskonale, że cały państwowy aparat jest zaangażowany w to, by zminimalizować klęskę Jarosława Kaczyńskiego i wysłanego być może na Śląsk po raz kolejny pana Mateusza Morawieckiego" - mówił szef klubu KO.

"Zaangażowany jest cały aparat państwowy, pomijam już media rządowe, ale przede wszystkim finansowanie kampanii wyborczej z waszych pieniędzy - polskich podatników i angażowanie kolejnych fikcyjnych instytucji do tego, by opluwać przeciwników politycznych. Takim najgorszym przykładem tego, jak nierówna będzie to walka, jakimi metodami ta władza będzie się posługiwać, jest wczoraj powołana nielegalna, bolszewicka komisja Lex Tusk" - zaznaczył Budka.

W jego ocenie prezes PiS "próbuje udawać, że tworzy jakąś komisję, która ma wyjaśniać rzekome rosyjskie wpływy". "Przypomnijmy, panie Kaczyński, że pan rządzi w Polsce od ośmiu lat. Miał pan do dyspozycji prokuraturę, wszelkiego rodzaju służby. Osiem lat miał pan czasu na to, by wyjaśniać ewentualne wpływy rosyjskie. Dlaczego pan, panie Kaczyński tego nie zrobił?" - pytał Budka.

"Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo gdyby Kaczyński miał wyjaśniać rosyjskie wpływy i politykę rosyjską w Polsce, to przesłuchiwać by musiał najpierw Macierewicza, który niszczył jako minister obrony narodowej polską armię, który unieważnił przetarg na śmigłowce, wyrzucał doświadczonych natowskich oficerów ze służby" - wyliczał polityk KO.

"Musiałby przesłuchać pana Tchórzewskiego, człowieka, który odpowiada za zmarnotrawienie blisko 2 mld zł na nietrafioną inwestycję w Ostrołęce, w dodatku inwestycję na rosyjski węgiel. I wreszcie musiałby przesłuchać pana Morawieckiego, posła ze Śląska oczywiście tylko z nazwy, który prowadził taką politykę energetyczną że w 2018 r. import węgla ze wschodu do Polski wynosił blisko 14 mln ton, podczas gdy w 2015 r. było to tylko 5 (mln - PAP) ton" - stwierdził Budka

"I ostatni taki gwóźdź do tej pisowskiej trumny to to, co wyczyniał Mateusz Morawiecki, premier polskiego rządu, kilka tygodni przez rosyjską agresją w Ukrainie: pojechał spotykać się w Hiszpanii na zaproszenie lidera partii Vox z najbardziej proputinowskimi politykami w UE, międzynarodówką Putina, z Orbanem, Le Pen, Salvinim na czele" - akcentował.

"To robił premier polskiego rządu, który dzisiaj udaje, że polityka rosyjska i on nie mają ze sobą nic wspólnego. Dlatego te wybory 15 października będą zderzeniem kłamstwa i propagandy ze strony rządzących ze prawdą, z uśmiechem, z kompetencją, ale przede wszystkim sercem dla Polski" - mówił szef klubu KO. Zachęcał do poparcia kandydatów i kandydatów KO oraz paktu senackiego.

Kandydatką paktu senackiego w okręgu nr 74 obejmującym Chorzów, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice jest obecna wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Senator nawiązała do przypadającej w czwartek rocznicy porozumień sierpniowych - jak mówiła - otwierających drogę do wolności, do wyborów czerwcowych 1989 r., w których Polacy opowiedzieli się za powrotem do Europy.

"15 października będą te wybory, które zadecydują czy my w tej Europie, do której 4 czerwca 1989 r. weszliśmy, pozostaniemy, czy my z niej wyjdziemy" - dodała Morawska-Stanecka. Przestrzegała przed głosowaniem w wyborach senackich na tzw. kandydatów niezależnych. "To niezależni kandydaci, którzy są kandydatami pisowskimi" - uznała.