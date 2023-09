Śląskie: B. Budka: zapraszamy premiera Morawieckiego do debaty

Kolejny raz zapraszamy premiera Mateusza Morawieckiego do debaty, żeby porozmawiał o tych wszystkich rzeczach, które naobiecywał, a których nie spełnił - mówił w piątek w Katowicach szef klubu KO Borys Budka.

Na piątkowej konferencji prasowej przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim Budka odniósł się do zapowiadanego w mediach społecznościowych na sobotnie popołudnie w Katowicach spotkania premiera Mateusza Morawieckiego, który w wyborach ma ponownie startować z tego miasta. Budka ocenił przy tym, że od czterech lat szef rządu unika rzetelnej debaty o regionie.

"To jest jedyny w historii premier, który nigdy nie stanął do debaty z kimś z opozycji. Podąża chyba śladami swojego pryncypała, który też z odwagi nie jest zbyt słynny, ale tu, na Śląsku, niczego nie musi się bać - my jesteśmy naprawdę bardzo gościnni i kolejny raz zapraszamy serdecznie pana Mateusza do tego, żeby wziął udział w debacie (…), żeby porozmawiał o tych wszystkich rzeczach, które naobiecywał, a których nie spełnił" - mówił szef klubu KO, który też jest "jedynką" w Katowicach.

"Niestety największym symbolem tej nieudolności rządów Mateusza Morawieckiego jest brak pieniędzy europejskich, na które nasz region szczególnie czeka. Już nie mówimy tylko o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale przede wszystkim o olbrzymich pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy" - wskazał Budka.

"Panie premierze, pan odwiedza Śląsk udając, że jest na jakichkolwiek otwartych spotkaniach. To jest bzdura. Jutro będzie pan po raz kolejny na zamkniętym spotkaniu z pisowskimi działaczami, ale być może pan nawet nie będzie wiedział, że jest pan w pięknym gmachu Muzeum Śląskiego, które powstało dzięki dobremu zarządzaniu woj. śląskim przez ludzi PO, PSL-u, Lewicy, a więc tych wszystkich którzy znają się na samorządzie" - ocenił.

"Jeżeli pan się zdecyduje, panie premierze, to niech pan znowu wróci na Stadion Śląski, wybudowany również dzięki staraniom, zaangażowaniu i determinacji polityków m.in. PO. Jest wiele takich perełek w woj. śląskim, one powstały również dzięki funduszom europejskim. Zrobimy wspólnie dużo więcej, ale jest jeden prosty warunek: apeluję do mieszkańców woj. śląskiego, żeby wreszcie 15 października pogonić pana Mateusza i żeby Śląsk był dobrze reprezentowany" - wezwał szef klubu KO.

Szef śląskiej PO Wojciech Saługa przypomniał, że cztery lata w deklaracje szefa rządu uwierzyło 130 tys. wyborców. "Myślisz, że będziesz oszukiwał dalej? A tak szczerze to Mateusz, chłopie Ligotę nazywasz Ligacicami, godkę mylisz z gwarą, do biura nie chodzisz: chcieli ci je zamknąć, a nawet zamurować. Nie masz tutaj działek, kamienic, nie masz nawet mieszkania" - zwrócił się do premiera Saługa.

"Więc Mateuszu, nie kłam tutaj więcej, nie jesteś stąd, nawet nie masz tutaj kumpli, bo kumple-związkowcy, nazywają cię oszustem z Wrocławia. (...) Nie masz tutaj kumpli, nie masz działek, nie masz pojęcia o Śląsku - daj sobie spokój" - wzywał szef śląskiej Platformy.

Kandydująca ponownie do Sejmu z okręgu katowickiego posłanka Monika Rosa przytoczyła śląskie powiedzenie "fulosz, jak mulorz, a malty nimosz", odnosząc je do szefa rządu. "Mateuszu, tutaj, ulicami Katowic maszerowały kobiety, broniąc prawa do decydowania o sobie - to jest bezpieczna przyszłość Polski, a nie brak bezpieczeństwa i strach że będziemy umierać w szpitalach. Bezpieczną przyszłością Polski jest, jeśli w końcu uznasz ponad pół miliona obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są Ślązakami i Ślązaczkami, którzy mówią w języku śląskim" - zwracała się do premiera Rosa.

"Bezpieczeństwem i bezpieczną przyszłością Polaków będzie, jeśli w końcu odejdziecie, bo ten region potrzebuje troski wokół górnictwa w bardzo trudnym stanie, potrzebuje notyfikacji umowy społecznej, której ciągle nie ma. Może o tym z nami porozmawiasz" - zasugerowała posłanka.

"Bezpieczna przyszłość Polaków wymaga, aby szpitale były dofinansowane, aby ludzie nie umierali czekając w kolejkach do lekarzy kolejne miesiące. Może o tym porozmawiamy? A ty zamykasz się na swoich zamkniętych spotkaniach, mówiąc do swoich kumpli o bezpiecznej przyszłości Polaków. To nie jest nasza bezpieczna przyszłość. Zmykaj stąd prędziutko" - wezwała Rosa.

W piątkowej konferencji w Katowicach brali też udział inni kandydaci KO do Sejmu w okręgu nr 31. Politolog Tomasz Słupik stwierdził m.in., że na Śląsku i nie tylko tam "spadochroniarze" nie są lubiani. Zaznaczył przy tym, że szef rządu w swoim okręgu wyborczym jest "bardzo rzadkim gościem"; jak podał, był w nim dotąd 11 razy.

"Śląsk to jest miejsce, które jest przed bardzo ważną transformacją. A te cztery lata, jeżeli chodzi o premiera z Wrocławia, nie z Katowic, były stracone pod względem górnictwa, które jest w opłakanym stanie, społecznych przemian, kryzysu w regionie. (...) Mateusz Morawiecki w ogóle nie troszczy się o ten region, nie rozumie tego regionu, nie jest w stanie podjąć jakiegokolwiek poważnego wyzwania, dlatego chowa się na zamkniętych spotkaniach" - ocenił Słupik.

