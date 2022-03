Śląskie: Bielski pediatryk powiększy dziecięcą psychiatrię

Bielski szpital pediatryczny powiększy całodobowy oddział psychiatryczny. Lecznica rozstrzygnęła przetarg na rozbudowę pawilonu, w którym się on mieści. Podała, że docelowo będzie dysponowała 27 łóżkami i trzema w izolatkach na wypadek pacjentów z COVID-19.

Całodobowy oddział psychiatryczny dzieci i młodzieży został otwarty w listopadzie 2018 r. W jednym z pawilonów na parterze umieszczono dzienny oddział psychiatryczny oraz poradnię, a na piętrze całodobowy oddział z 17 miejscami. Łóżka szybko się zapełniły. Trzeba było dostawić kolejne, ale to też nie wystarczyło. Dyrekcja szpitala oraz bielskie starostwo, które zawiaduje placówką, podjęły działania zmierzające do rozbudowy jego rozbudowy.

Służby prasowe szpitala podały w środę, że postanowiono wykorzystać wolne powierzchnie na drugim piętrze pawilonu. Fundusze na ten cel przekazało Ministerstwo Zdrowia. "Rozstrzygnięto przetarg, który wyłonił wykonawcę zadania. Została nim firma z Leśnej, której ostateczna oferta opiewała na niespełna 1,67 mln zł" - podała placówka.

"Po przebudowie na drugim piętrze mieściły się będą pomieszczenia terapii indywidualnej, gabinety psychoterapii, terapii grupowej i integracji sensorycznej. Zlokalizowana tam kuchnia z jadalnią-świetlicą będzie też pełniła funkcję kuchni do terapii zajęciowej. Znajda się tam sale z łazienkami, przeznaczone do izolacji pacjentów +covidowych+, punkt pielęgniarski i pomieszczenia sanitarne. Termin zakończenia prac to 30 września" - powiedziała wicedyrektor szpitala ds. administracyjno-technicznych Wioletta Feret-Dędys.

Jak dodała, w efekcie rozbudowy oddział zostanie powiększony z 17 łóżek do 27. Trzy łóżka dodatkowo będą w izolatkach na wypadek pacjentów z COVID-19.

"Mające miejsce praktycznie non-stop pełne obłożenie psychiatrii dobitnie pokazuje, jak wielu młodych pacjentów potrzebuje takiej opieki medycznej. Rozbudowa oddziału, obejmująca poszerzenie bazy łóżkowej i zaplecza terapeutycznego sprawi, że będziemy mogli pomagać większej niż dotąd liczbie młodych ludzi wymagających tego typu terapii" - powiedziała dyrektor szpitala Katarzyna Czauderna.

Bielski szpital pediatryczny prowadzony jest przez powiat ziemski. Znajdują się m.in. oddziały niemowlęcy, pediatryczny z pododdziałami gastroenterologicznym i ogólnopediatrycznym, anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci, chirurgii dziecięcej i otolaryngologii. Na oddziale psychiatrycznym udzielono pomocy kilkuset pacjentom. Dominowały przyjęcia po próbach samobójczych, a także w sytuacjach zaburzeń depresyjnych oraz trudności emocjonalnych.