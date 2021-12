Śląskie: Blisko 4 tys. zakażeń, coraz więcej testów z pozytywnym wynikiem

3894 nowe zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w woj. śląskim, zmarły 52 osoby. Z tygodnia na tydzień rośnie udział testów z pozytywnym wynikiem wśród wszystkich zlecanych – wynika z piątkowych danych służb sanitarnych, sięgając obecnie już 30 proc.

Na kwarantannie przebywa obecnie prawie 94 tys. mieszkańców woj. śląskiego. Duża część tej grupy to uczniowie - ponad 20 proc. placówek pracuje w części lub całkowicie zdalnie.

W szpitalach woj. śląskiego dla pacjentów chorych na COVID-19 wymagających hospitalizacji czeka obecnie 2835 łóżek, ale 2165 jest zajętych. Na 228 miejsc respiratorowych zajęte było w piątek 215.

"Przed nami trudne dni. Wojewoda Jarosław Wieczorek odbył kolejną konferencję z samorządowcami na temat uruchamiania następnych łóżek covidowych i respiratorowych. Do 10 grudnia ma zostać uruchomione jeszcze ponad 150 łóżek" - powiedziała w piątek PAP Alina Kucharzewska.

Miejsca dla chorych na COVID-19 mają powstać m.in. w szpitalu w Blachowni, ale też w tak specjalistycznych placówkach jak Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich czy "urazówka" w Piekarach Śląskich.

Obciążony jest system ratownictwa medycznego. Alina Kucharzewska przyznała, że zdarzają się kolejki karetek pod szpitalami, zwłaszcza tam, gdzie właśnie uruchomiono nowe łóżka, jak ostatnio przed szpitalem w Rybniku. Do systemu ratownictwa medycznego w regionie wprowadzono właśnie 6 dodatkowych karetek, w najbliższych dniach dołączą 3 kolejne.

W szpitalu tymczasowym, prowadzonym przy lotnisku w Pyrzowicach przez Górnośląskie Centrum Medyczne (GCM) w Katowicach-Ochojcu, z oddziału internistycznego podczas przyjmowania kolejnych chorych przywożonych przez karetki wymknęła się 73-letnia pacjentka, która miała być wkrótce przewieziona do szpitala o innym profilu.

Według relacji rzeczniczki GCM Jolanty Wołkowicz, personel szpitala tymczasowego szybko zauważył jej zniknięcie i natychmiast zawiadomił policję. Kobietę odnaleziono niecały kilometr od szpitala. Jego pracownicy w asyście policji przywieźli ją z powrotem na wózku inwalidzkim. "Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na systemową karetkę covidową i niewielką odległość do szpitala, to było najlepsze rozwiązanie" - zapewniła Jolanta Wołkowicz. Kobieta trafiła już do innej placówki.

W Polsce nie potwierdzono dotąd obecności nowego wariantu koronawirusa o nazwie omikron. Wyniki sekwencjonowania próbki pobranej od jednego z mieszkańców woj. śląskiego, który niedawno wrócił z RPA i jest zakażony koronawirusem, nie wykazały, by był to nowy wariant.

Mieszkańcy woj. śląskiego przyjęli już blisko 5 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19 - dokładnie to 4 999 482 dawek. Liczba osób w pełni zaszczepionych to 2 137 872.