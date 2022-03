Śląskie: Blisko 6,5 tys. ukraińskich dzieci trafiło do przedszkoli i szkół w regionie

6486 dzieci, które przyjechały z Ukrainy po 24 lutego, uczęszcza do przedszkoli i szkół w woj. śląskim – poinformowało w czwartek Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W tej grupie 1044 dzieci chodzi do przedszkola, 4889 - do szkół podstawowych, a 553 do szkół ponadpodstawowych.

Do 17 marca w woj. śląskim utworzono 66 oddziałów przygotowawczych, czyli klas składających się wyłącznie z dzieci z Ukrainy, nieznających polskiego. Zapisano do nich 475 uczniów.

"Większość uczniów uczy się w klasach razem z rówieśnikami z Polski, ale codziennie przybywa oddziałów przygotowawczych" - podkreśliła dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach Anna Kij.

W szkołach woj. śląskiego jest obecnie zatrudnionych 44 nauczycieli znających język ukraiński i 249 znających rosyjski, którzy zadeklarowali chęć wsparcia w edukacji uczniów z Ukrainy. Nauczyciele z Ukrainy, a także inne osoby władające ukraińskim, są już zatrudniane w szkołach na stanowiska pomocy nauczyciela. Zgłosiło się również 158 wolontariuszy.

"Sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się codziennie" - przyznaje dyrektor Anna Kij.