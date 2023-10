Śląskie: Blisko 60 nielegalnych migrantów zatrzymała w weekend Straż Graniczna

Blisko 60 nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski, zatrzymała w miniony weekend śląska Straż Graniczna w rejonie Zwardonia i Jaworzynki - wynika z poniedziałkowego komunikatu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

SG podała, że w piątkowe przedpołudnie w Zwardoniu do kontroli zatrzymano auto osobowe na polskich numerach rejestracyjnych. Wybiegło z niego pięć osób. Wszyscy uciekli. Strażnicy i policjanci przeszukali okolicę, ale nikogo nie znaleźli. Zatrzymali natomiast 46-letniego Ukraińca, który prowadził samochód. Usłyszał zarzut zorganizowania nielegalnego przekroczenie granicy do Polski. Żywiecki sąd aresztował go tymczasowo na trzy miesiące. W poniedziałek trafił za kraty.

W sobotę w okolicach Zwardonia Straż Graniczna zatrzymała pięciu nielegalnych migrantów. Dorośli Syryjczycy szli przez las. Nie posiadali dokumentów. Wszczęto wobec nich postępowania administracyjne dotyczące wydania im decyzji zobowiązujących do powrotu.

W niedzielę funkcjonariusze śląskiej SG, po informacji od opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz przy jej udziale, na węźle A4 w rejonie Prószkowa zatrzymali 32 osoby, które podawały się za obywateli Syrii. Wśród nich były dwie kobiety oraz dwoje dzieci w wieku 7 i 8 lat. Cudzoziemcy przewożeni byli w busie na słowackich numerach rejestracyjnych. Kierowca porzucił pojazd z migrantami i uciekł.

Tego samego dnia Straż Graniczna - po informacji od żołnierzy WOT - zatrzymała w Jaworzynce 22 obywateli Syrii. Szli przez las. Wszyscy posiadali słowackie dokumenty uprawniające do tymczasowego pobytu na terenie tego kraju. Nie zawierały one jednak danych personalnych. Obecnie zatrzymani przebywają w pomieszczeniach służbowych Straży Granicznej.

Śląski Oddział Straży Granicznej chroni granice polsko-czeską i polsko-słowacką na terenie województw śląskiego i opolskiego.