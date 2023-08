Śląskie: Cztery dni nauki w szkole i jeden w plenerze w 13 podstawówkach w Wodzisławiu Śląskim

Cztery dni nauki w szkole i jeden dzień w plenerze, odejście od 45-minutowych lekcji i nacisk na nauki ścisłe - takie zmiany planuje wprowadzić 13 szkół podstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Nauczyciele przeszli już niezbędne szkolenia, a zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.

Wodzisław Śląski planuje wprowadzić nowatorskie zmiany w szkołach podstawowych. Nowa strategia edukacji ma być realizowana do 2026 roku w trzynastu szkołach. Według miasta projekt będzie długoterminowy, kontynuowany w kolejnych latach. Ma być również modyfikowany w zależności od wyzwań, potrzeb oraz zmian w prawie.

"Edukacja prowadzona będzie w pięciodniowym cyklu tygodnia. Zapisy strategii dają możliwość wprowadzenia dnia lub więcej dni w koncepcji zajęć projektowych lub blokowych. Te właśnie zajęcia mogą być prowadzone w innych miejscach, poza budynkiem szkoły. Cztery dni będą takie bardziej klasyczne, szkolne, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a jeden dzień w tygodniu będzie pracą projektową. Niewątpliwe dużą zmianą będzie również wyłączenie dzwonka-wcale do końca nie jest powiedziane, że ta podstawa programowa musi być realizowana w blokach 45-minutowych" - powiedział PAP prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Działania wskazane w strategii miasta mają umożliwić nauczycielom korzystanie w codziennej praktyce edukacyjnej z różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania (internetowe platformy i programy edukacyjne, ekspedycje, eksperymenty, laboratoria, projekty edukacyjne). Strategia daje również możliwość wprowadzanie zajęć międzyprzedmiotowych dla klas 4-8 (zajęcia prowadzone przez nauczycieli z połączonych tematycznie przedmiotów lub wynikające z realizowanego projektu).

Nacisk ma być kładziony przede wszystkim na nauki ścisłe, lecz przewiduje także ograniczenie testów i kartkówek, które zostaną zastąpione indywidualną pracą z uczniem, omawianie zdobytej wiedzy i wskazania elementów do poprawy.

"Najważniejszymi partnerami są uczniowie, bo to dla nich tworzymy system edukacji. Chcemy, żeby po zakończeniu procesu nauki w wodzisławskich szkołach byli uczniami wyposażonymi w jak najlepsze kompetencje do zmieniającego się świata XXI wieku. Partnerami są dla nas także rodzice i nauczyciele, ponieważ to oni muszą zrozumieć i zaakceptować tę zmianę w wielu aspektach. Przeszkoliliśmy już część nauczycieli, mamy liderów zmiany i rozpoczynamy ją u tych najmłodszych roczników w szkołach podstawowych. Oczywiście naturalnie z roku na rok, jak te roczniki będą przechodzić wyżej, to ta zmiana docelowo za kilka lat obejmie wszystkie roczniki" - podkreślił prezydent miasta.

Prace nad strategią trwały kilka lat, prowadzone były z wykorzystaniem zewnętrznych ekspertów, a także wzbogacone o pogłębioną diagnozę, na którą złożyły się rozmowy z pedagogami, metodykami i samymi nauczycielami. Według dyrektorów wodzisławskich szkół zmiany mają być koniecznością w czasach transformacji cyfrowej.

"Poznaliśmy ich podejście, ale także obawy. Diagnozowaliśmy oczekiwania uczniów, oczekiwania rodziców i wyszła nam po prostu jasna ścieżka" - zaznaczył prezydent.

Projekt jest częścią strategii rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2026.

"Zgodnie z zapisami strategii, celem transformacji cyfrowej szkół w Wodzisławiu Śląskim jest modernizacja systemu oświaty w mieście i dostosowanie go do potrzeb kompetencyjnych uczniów w trzeciej dekadzie XXI w., wynikających z otoczenia technologiami cyfrowymi oraz rozwoju Przemysłu 4.0" - powiedział Kieca.

Aktualnie wdrażanie kolejnych planów edukacyjnych miasta zostało zatrzymane. W 2023 i 2024 roku miały być przeprowadzone m.in.: inwentaryzacja sieci komputerowych i urządzeń, ujednolicenie sprzętu, szkolenia kadry nauczycielskiej. Powodem wstrzymania działań miał być brak wystarczającej ilości pieniędzy.

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaznacza jednak, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach muszą być realizowane przez 5 dni w tygodniu. Potwierdza również, że jedną z metod pracy nauczyciela może być praca metodą projektu.

"Należy jednak pamiętać, że ustawa Karta Nauczyciela daje prawo nauczycielom w realizacji programu nauczania do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne" - napisała Dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Anna Kij w oświadczeniu wydanym dla PAP.

Kuratorium skomentowało również 45-minutową zasadę trwania godziny lekcyjnej. Według dyrektorki w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut. Podkreśliła jednak, że trzeba przy tym zachować ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych. Przykładowo: uczeń może mieć 2 lekcje historii w tygodniu 45 minutowe lub 3 lekcje 30 minutowe

"Przepisy prawa, które miałyby stanowić podstawę wdrożenia zapisów Strategii obowiązują od dawna i są praktykowane w szkołach. Decydujący głos - w zależności od przepisu - mają odpowiednio: nauczyciele, rada szkoły i dyrektor" - napisała Anna Kij.