Śląskie: Cztery pacjentki z Ukrainy czekają na przeszczep płuc w Zabrzu

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przyjęło cztery pacjentki z Ukrainy oczekające na przeszczep płuc. Ponad pół roku temu lekarze z Zabrza pomogli kolegom z Lwowa w przeprowadzaniu pierwszej takiej transplantacji, jednak wojna zatrzymała tamtejszy program przeszczepów.

"W tej sytuacji my, jako zespół zabrzański, przyjęliśmy już cztery pacjentki - one są w trakcie kwalifikacji do transplantacji płuc w Zabrzu" - poinformował w piątek na antenie Polskiego Radia Katowice koordynator Oddziału Transplantacji Płuc Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr hab. Marek Ochman.

Dodał, że chodzi o pacjentki, które są niewydolne oddechowo, czyli cały czas zależne od tlenu. Teraz muszą przejść badania, niezbędne do zakwalifikowania do transplantacji.

"Nie wystarczy sama niewydolność narządu - trzeba przeprowadzić szereg badań sprawdzających inne narządy, żeby transplantacja miała nadzieję na powodzenie. W tej chwili pacjentki są przygotowywane do wpisania na krajową listę oczekujących" - wyjaśnił lekarz. "Musimy zrobić te badania, które są wymagane w Polsce - nie możemy robić różnic między pacjentami" - dodał, pytany, czy nie wystarczy kwalifikacja przeprowadzona wcześniej przez lekarzy ukraińskich.

21 września ub. roku w szpitalu akademickim we Lwowie ukraińscy - wyszkoleni w Zabrzu - i zabrzańscy lekarze przeprowadzili pomyślnie przeszczep obu płuc u 57-letniego pacjenta, który cierpiał na nieodwracalne uszkodzenie tego narządu. Mężczyzna już od kilku lat nie opuszczał domu, żył dzięki stałej tlenoterapii. Przeszczep był dla niego jedynym ratunkiem.

"Pacjent wciąż jest w dobrym stanie zdrowia, wszystko się udaje" - poinformował w piątek w Radiu Katowice dr Ochman. Po ubiegłorocznej transplantacji lwowscy lekarze rozpoczęli kwalifikowanie do przeszczepu płuc kolejnych pacjentów, jednak wojna zaburzyła realizację programu.

Piątkowy gość Radia Katowice przypomniał o zaplanowanym na sobotę w Wiśle 20. jubileuszowym "Biegu po Nowe Życie", w którym biorą udział m.in. znani artyści i sportowcy, pacjenci po transplantacjach oraz lekarze zajmujący się szeroko pojętą transplantologią.

"To doskonała inicjatywa, świetnie promująca ideę transplantacji. Pokazująca również, że pacjenci po transplantacjach - wcześniej umierający - wracają do normalnego życia, także sportowego. Po otrzymaniu nowego narządu dostają nowe życie (…), mogą wrócić nawet do zawodowego uprawiania sportu" - powiedział koordynator Oddziału Transplantacji Płuc Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.