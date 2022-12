Śląskie: Do 15 marca można zgłaszać się do udziału w festiwalu „O wolności”

Do 15 marca można zgłaszać się do udziału w siódmej edycji festiwalu „O wolności”, organizowanego przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności działające przy kopalni Wujek. Przesłuchania finałowe odbędą się w kwietniu.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki "O Wolności" jest konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat. Mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, tworzący w zaciszu domowym, jak i młodzi artyści skupieni wokół domów kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół, ognisk artystycznych czy harcerstwa.

Jak podają organizatorzy, ideą przyświecającą organizacji Festiwalu jest przypomnienie ważnych dla historii Polski utworów muzycznych oraz postaci ich twórców. "Walkę z systemem komunistycznym prowadzono bowiem za pomocą różnych metod, w tym również na polu kultury. Tworzone wówczas, poza oficjalnym nurtem pieśni, śpiewane były przez środowiska skupione wokół opozycji - opowiadały o wartościach uniwersalnych, o pragnieniu wolności i niepodległości, o zakazanej historii. Wzmacniały ducha, integrowały wokół idei, a ich twórcy, tacy jak Jacek Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski, stali się bardami opozycji"- przypomina IPN.

Twórcy festiwalu wskazują, że do dziś w mediach brzmią też piosenki legendarnych już zespołów rockowych lat 80. XX w., które wśród wielu odbiorców mają status kultowych. Często w zawoalowany sposób walczyły one z cenzurą, używając metafor, ogólnych opisów, gry symboli i skojarzeń. Wspólnym mianownikiem tej twórczości jest opowieść o pragnieniu wolności - dodaje IPN.

Już od pierwszej edycji festiwalu, która odbyła się w 2017 r., biorą w nim udział soliści i zespoły z całej Polski. Od 2020 r. konkurs organizowany jest dwuetapowo - składa się z przeprowadzanych online preeliminacji oraz finału, w którym wyłonieni w pierwszym etapie uczestnicy prezentują się na scenie przed komisją konkursową.

Zadaniem uczestników jest wykonanie na scenie jednego, wybranego przez siebie utworu artysty z polskiej sceny muzycznej, powstałego po 1945 r., którego treść inspirowana jest najnowszą historią Polski. Podstawowym kryterium doboru powinno być przesłanie - wyrażone w piosence pragnienie wolności i niepodległości.

Pierwszy festiwal "O wolności" odbył się w Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika. Uczestnicy drugiej edycji prezentowali się na scenie Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum". Od 2019 r. finał odbywa się na scenie Teatru Śląskiego - Scenie w Malarni.

Do 15 marca można zgłaszać się do preeliminacji. 31 marca zostanie ogłoszona lista wykonawców zakwalifikowanych do drugiego etapu, zaś przesłuchania finałowe odbędą się 22 kwietnia.