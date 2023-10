Śląskie: Do oddziałów ZUS wpłynęło 588 wniosków o Mama 4 plus

Tylko w tym roku do oddziałów śląskiego ZUS wpłynęło 588 wniosków o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, tzw. Mama 4 plus. W Polsce liczba wniosków, które wpłynęły od stycznia do września przekroczyła 5 tys.

"Tylko w tym roku oddziały ZUS w województwie śląskim od stycznia do września wypłaciły ponad pół tysiąca nowych świadczeń. Wnioski wciąż spływają, bo kolejne roczniki kobiet, które ze względu na wiek, nie mogły wcześniej otrzymać wsparcia, po ukończeniu 60 lat mogą wnioskować o świadczenie Mama 4 plus. Najwięcej takich wniosków w naszym regionie wpłynęło do Oddziału ZUS w Rybniku - 187" - poinformowała regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.

Po Rybniku, najwięcej wniosków wpłynęło do Oddziału ZUS w Zabrzu - 130. Następnie w Oddziale w Chorzowie zarejestrowano 91 wniosków RSU, a w bielskim ZUS - 66, w sosnowieckim oddziale ZUS - 54, a w częstochowskim wraz z tymi wnioskami spływającymi z zagranicy - 60.

Pracownicy ZUS przypominają, że świadczenie Mama 4 plus jest przyznawane kobietom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały swojej minimalnej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli Mama 4 plus ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. W efekcie pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury.

Ze świadczenia korzystają głównie matki, jednak mogą być również przyznane także ojcom po 65. roku życia w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to sytuacji śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowania dzieci.

"Wysokość świadczenia RSU wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1544,88 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie Mama 4 plus stanowi dopełnienie do kwoty 1544,88 zł. Na przykład, jeśli osoba obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, to zostanie ono uzupełnione o 444,88 zł, tj. do 1544,88 zł" - przypomniał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w woj. śląskim.

Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające przyznawane jest na wniosek. Formularz ZUS ERSU dostępny jest w salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.