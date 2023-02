Śląskie: Dwa poważne wypadki na drogach Żywiecczyzny; czworo rannych

Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu trzech pojazdów, w tym autobusu, do którego doszło w środę rano w Rajczy na Żywiecczyźnie – podała rzecznik żywieckiej policji asp. szt. Mirosława Piątek. Wypadek busa wydarzył się też w Rychwałdzie. Do szpitala trafiły dwie osoby.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że w środę rano w Rajczy kierujący audi mężczyzna na łuku drogi nie zachował ostrożności i stracił panowanie na pojazdem. Zjechał na przeciwległy pas i uderzył w jadący z naprzeciwka autobus. W audi uderzył jeszcze fiat brawa prowadzony przez kobietę. Do szpitala zostały przewiezione dwie osoby: kierowca audi oraz jeden z pasażerów autobusu" - powiedziała Mirosława Piątek.

Jak poinformowała policjantka, dwie osoby zostały poszkodowane także w wypadku w Rychwałdzie, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem. "Kierujący busem 35-latek z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi na skarpę z prawej strony. Pojazd się przewrócił. Dwoje pasażerów z obrażeniami trafiło do szpitala. Kierowca był trzeźwy" - podała rzecznik.

Piątek dodała, w obu przypadkach policjanci ustalą przyczyny wypadków.