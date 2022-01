Śląskie: Dwaj zakonnicy oskarżeni o seksualne wykorzystywanie nastolatki

O doprowadzanie małoletniej do innych czynności seksualnych oskarżyła prokuratura b. kapelana Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD). Przed sądem odpowie także drugi duchowny, który miał kilka lat później wykorzystać tę samą osobę. Obaj są z zakonu franciszkanów.

Sprawę zainicjowała sama pokrzywdzona, która po latach powiadomiła przedstawicieli Kościoła, a ci - organy ścigania. Według "Gazety Wyborczej" ówczesny kapelan miał skrzywdzić dziewczynę, gdy trafiła do tego szpitala, a drugi oskarżony to spowiednik, któremu się później zwierzyła.

Informację o skierowaniu aktu oskarżenia potwierdziła w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy Katowice-Zachód.

B. kapelan GCZD - jak przekazała prokurator - został oskarżony "o doprowadzanie małoletniej pokrzywdzonej poniżej lat 15 do innych czynności seksualnych w 2009 roku". "Drugi z oskarżonych, pełniący wówczas funkcję spowiednika w jednym z kościołów na terenie Katowic, odpowie za doprowadzenie tej samej pokrzywdzonej, w okresie od 2011 roku do 2012 roku, do innych czynności seksualnych poprzez wykorzystanie stosunku zależności" - dodała.

Jedno z tych przestępstw, opisane w art. 200 par 1 Kodeksu karnego, zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast drugie (art. 199 par. 3 kk) - do 5 lat.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w październiku 2019 r., w oparciu o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez delegata arcybiskupa metropolity katowickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. "W toku śledztwa podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wobec nich stosowane są środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakazu powstrzymywania się od działalności związanej z wychowaniem i edukacją małoletnich" - podała prok. Zawada-Dybek.

Postępowanie rozpoczęło po tym, gdy moda kobieta zgłosiła się do delegata do archidiecezji katowickiej i opowiedziała, że przed laty była molestowana przez dwóch duchownych Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce - zakonników z katowickich Panewnik. Kościół skierował sprawę do prokuratury. Przez jednego z zakonników pokrzywdzona miała być molestowana, gdy jako nastolatka trafiła na leczenie do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Miał ją tam wykorzystać kapelan odwiedzający oddziały.

"Dziewczynka przez długi czas nikomu nie zdradziła, co ją spotkało w szpitalu. Zwierzyła się dopiero ojcu Franciszkowi (Marek S.), pełniącemu funkcję egzorcysty archidiecezji katowickiej. Duchowny był spowiednikiem w prowadzonej przez franciszkanów parafii świętego Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Ojciec Franciszek, najpierw stał się powiernikiem dziewczyny, a potem przez dłuższy czas sam także wykorzystywał ją seksualnie. Miała wtedy mniej niż 18 lat" - podała "GW".

W związku ze skierowaniem aktu oskarżenia komunikat wydał o. Dydak K. Rycyk - prowincjalny delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. "Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce powzięła informację o toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach postępowaniu w ww. sprawie w związku ze zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, dokonanym na początku września 2019 roku przez Delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży Archidiecezji Katowickiej, ks. Łukasza Płaszewskiego" - napisał.

"Mając na uwadze najpierw dobro osób trzecich oraz kierując się tym, że konieczne jest rzetelne wyjaśnienie niniejszej sprawy zarząd Prowincji od momentu otrzymania informacji o zgłoszeniu, tj. od września 2019 roku, ściśle współpracuje z organami państwowymi oraz z Delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży Archidiecezji Katowickiej. Obaj zakonnicy zostali odsunięci od pełnionych obowiązków, a przede wszystkim od możliwości kontaktu z małoletnimi" - dodał i zaznaczył, że Prowincja nie jest stroną postępowania sądowego.

"Postępowanie kanoniczne w omawianej sprawie jest wstrzymane do czasu zakończenia państwowego postępowania karnego. Jest to zgodne z wytycznymi zawartymi w instrukcji KEP" - wskazał.

Jak podaje "GW", kapelan GCZD został odsunięty od obowiązków po tym, jak w 2019 r. dyrekcja szpitala o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę innej pacjentki. Prokuratorskie postępowanie w tamtej sprawie zostało umorzone.