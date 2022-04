Śląskie: Dwie osoby ranne w wypadku karetki pogotowia na dk 86

Dwie osoby zostały ranne w wypadku karetki pogotowia, do którego doszło w środę na drodze krajowej nr 86 w Tychach. Auto wpadło do rowu, przewracając się na dach. Poszkodowani to załoga ambulansu – nie wieziono w nim żadnego pacjenta.

Asp. szt. Barbara Kołodziejczyk z tyskiej policji powiedziała PAP, że do wypadku doszło na jezdni w kierunku Katowic. "Karetka z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechała z drogi i znalazła się w rowie. Samochód przewrócił się na dach" - opisywała policjantka.

Ambulans nie wiózł pacjenta, według dotychczasowych informacji nie jechał na sygnałach świetlnych ani dźwiękowych. Jeden z poszkodowanych mężczyzn został przewieziony do szpitala karetką, drugi został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja nie ma na razie informacji na temat charakteru doznanych przez nich obrażeń.

Po wypadku droga była zablokowana, wyznaczono objazdy. Przed 15 był już udrożniony jeden pas ruchu, wkrótce powinien być wolny także drugi.