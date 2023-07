Śląskie: Dwóch nastolatków zniszczyło macewy na kirkucie w Cieszynie

Dwie macewy zniszczyło na cmentarzu żydowskim w Cieszynie dwóch nastolatków. Widział to świadek, który zawiadomił policję i podał ich rysopisy. Funkcjonariusze zatrzymali niedługo potem 14-latka i jego o trzy lata młodszego kolegę – podała w czwartek cieszyńska policja.

O zdarzeniu na cieszyńskim kirkucie w czwartek poinformowała w mediach społecznościowych bielska Gmina Żydowska. "Kolejne nagrobki starego cmentarza w Cieszynie bezpowrotnie zniszczone. (…) Dziękujemy świadkowi zdarzenia, który nie był obojętny i poinformował policję" - napisali bielscy Żydzi.

Rzecznik komendy powiatowej policji podkom. Krzysztof Pawlik powiedział wieczorem PAP, że do zdarzenia doszło we wtorek. Funkcjonariusze - po zaalarmowaniu - na podstawie rysopisów zatrzymali dwóch chłopców w wieku 11 i 14 lat. "W trakcie interwencji chłopcy przyznali się. Uszkodzili jeden pomnik, a drugi zniszczyli. Nasze czynności trwają. Chłopcy zostaną jeszcze przepytani w obecności rodziców. Sprawa trafi do wydziału rodzinnego i nieletnich cieszyńskiego sądu rejonowego" - oznajmił.

Pierwsze informacje na temat Żydów w Cieszynie pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku. Przed II wojną społeczność ta stanowiła około 10 procent mieszkańców. Cmentarz żydowski należy do najcenniejszych zabytków na Śląsku Cieszyńskim. Najstarsze nagrobki pochodzą z połowy XVII wieku.