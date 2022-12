Śląskie: Dzieła Jacka Opały w wiślańskim muzeum Ochorowiczówka

Dzieła ceramiczne i rzeźby Jacka Opały można oglądać na wystawie w Muzeum Magicznego Realizmu w Ochorowiczówce w Wiśle. „Moją inspiracją jest życie, natura, historia, ludzie; jednym słowem wszystko” – powiedział artysta.

Marek Szeles z wiślańskiego muzeum wskazał, że Jacek Opała pasję rzeźbiarską odkrył, tworząc pierwsze formy ceramiczne. "Po pewnym czasie otworzył własny warsztat, który wyposażył w piec elektryczny i zaczął w nim wypalać dzieła ceramiczne. Zafascynowany sztuką klasyczną, od starożytnych Pompejów, przez Michała Anioła, po Igora Mitoraja, stara się, aby jego dzieła zawierały idealną harmonię formy, estetyki, żywości i koloru. Dodając elementy architektury, erotyki i malarstwa, stara się uchwycić i utrzymać emocje" - wskazał.

Jacek Opała chciałby, aby jego twórczość prowokowała do refleksji i wywoływała emocje. "Moją inspiracją jest życie, natura, historia, ludzie. Jednym słowem: wszystko. W pracach próbuję zamknąć emocje i atmosferę tajemniczości. Interpretacje i odgadywanie pozostawiam odbiorcy. Lubię rzeźbić w glinie szamotowej, surowej i szorstkiej. Nawiązuję w ten sposób do fundamentów pracy rzeźbiarza. Wszystkie rzeźby szkliwię i wypalam" - powiedział twórca cytowany w komunikacie muzeum.

Głównej ekspozycji, zatytułowanej "Wyprawa za horyzonty wyobraźni", towarzyszy antywystawa - "Sztuka zniszczona". "To cykl prac Opały, z których każda odnosi się do innego zdarzenia, ale łączy je jeden temat. Ukazują bezsens niszczenia sztuki w różnym kontekście i są sprzeciwem przed takim działaniom. Autor poprzez szokowanie antyestetyką prowokuje odbiorcę do przemyślenia, czy powinniśmy jako cywilizacja dbać skuteczniej o dzieła będące spuścizną ludzką" - powiedział Marek Szeles.

Jacek Opała pochodzi z Bolesławca, polskiej stolicy ceramiki. Z wykształcenia jest inżynierem. Jest artystycznym samoukiem. Tworzy rzeźby oraz ceramikę. Jest członkiem Stowarzyszenia Ceramiki Polskiej. Jego prace były wystawiane w Polsce i za granicą, m.in. w Czechach, Niemczech, Holandii i Stanach Zjednoczonych.

Prace Opały można zobaczyć w Ochorowiczówce do końca roku.

Muzeum Magicznego Realizmu mieści się w wiślańskiej willi należącej niegdyś do Juliana Ochorowicza, żyjącego na przełomie XIX i XX w. filozofa i psychologa, wykładowcy uniwersyteckiego z Lwowa. Był on pionierem psychologii doświadczalnej i klinicznej. Badał też zjawiska parapsychiczne. Był pionierem w wielu dziedzinach techniki. Stworzył i opatentował mikrofon, a także telefon głośnomówiący, który przez specjalistów uznany został za jakościowo lepszy od wynalazku Bella.