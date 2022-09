Śląskie: Egzaminy w WORD-ach w Częstochowie i Katowicach odbywają się bez zakłóceń

Egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie obywają się bez zakłóceń i w kolejnych dniach także powinny być organizowane bez przeszkód. Zgodnie z harmonogramami odbywają się także egzaminy w WORD w Katowicach.

Obydwa ośrodki, podobnie jak inne WORD-y w kraju, dotknął w poprzednich dniach protest egzaminatorów na prawo jazdy, domagających się podwyżek i zmiany systemu egzaminowania. W sobotę w Warszawie egzaminatorzy i przedstawiciele związków zawodowych pracowników WORD zaapelowali do protestujących egzaminatorów o powrót do pracy w poniedziałek. Zwrócili się także do ministra infrastruktury o wznowienie rozmów.

"Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem. Egzaminatorzy są w komplecie w pracy, żaden z egzaminów nie został odwołany, zaplanowane egzaminy są realizowane w stu procentach. Z tego co wiem, w najbliższym czasie nie jest planowana akcja, która mogłaby proces egzaminacyjny w naszym ośrodku zaburzyć" - powiedział PAP dyrektor WORD w Częstochowie Włodzimierz Mogiła.

Także w WORD w Katowicach egzaminy odbywają się z harmonogramami - poinformowali PAP przedstawiciele ośrodka. W obu tych ośrodkach w poprzednim tygodniu z powodu absencji pracowników odwołano setki egzaminów na prawo jazdy. Część egzaminatorów znalazło się na zwolnieniach lekarskich, nieliczni wzięli urlopy na żądanie.

Na przykład w WORD w Katowicach, w poniedziałek 12 września na zaplanowanych 390 egzaminów praktycznych przeprowadzono 291, 99 zostało odwołanych. Spośród 64 egzaminatorów przewidzianych do pracy w tym dniu przystąpiło do niej 43. We wtorek spośród 389 zaplanowanych egzaminów praktycznych zostało przeprowadzonych 227 (nie odbyło się 162). Tego dnia z 66 egzaminatorów do pracy przystąpiło tylko 36.

