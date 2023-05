Śląskie: Esperanza Spalding rezydentką Bielskiej Zadymki Jazzowej

Amerykańska wokalistka i konrabasistka Esperanza Spalding będzie artystką-rezydentką Orlen Jazz Festival – 25. Bielskiej Zadymki Jazzowej, która w czerwcu odbędzie się w Bielsku-Białej, Katowicach i Gliwicach – powiedział dyrektor wydarzenia Jerzy Batycki.

"Na 25-lecie postanowiliśmy nasz festiwal programowo odmłodzić. W 2023 roku Zadymka ma pokazywać zmianę pokoleniową, jaka ma miejsce w światowym jazzie. Stąd też postacią numer jeden będzie osoba, która ma 38 lat, a już na swoim koncie pięć nagród Grammy. To mega-gwiazda światowa, która poszukuje i wytycza nowe kierunki w rozwoju jazzu - Esperanza Spalding" - powiedział Jerzy Batycki.

Spalding jest amerykańską wokalistką i kontrabasistką jazzową. Do Bielska-Białej przyjedzie 12 czerwca. W tym dniu rozpocznie się letnia odsłona Zadymki.

Jak powiedział Batycki, artystka w bielskiej szkole muzycznej uczestniczyła będzie w warsztatach z uczniami. Przed publicznością wystąpi dwukrotnie. 14 czerwca w Bielsku-Białej zaprezentuje - jak się wyraził dyrektor - projekt taneczny. W koncercie "Off-Brand gOdds" Spalding towarzyszyli będą tancerze z grupy Antonio Brown Dance.

Trzy dni później w Małej Arenie w Gliwicach odbędzie się festiwalowa gala z premierowym projektem "Celebrating the Symphonic Legacy of Wayne Shorter". Spalding wystąpi z Krisem Davisem, Terii Lyne Carrington, Tineke Postma oraz orkiestrą symfoniczną Filharmonii Śląskiej. "To celebracja dziedzictwa symfonicznego Shortera" - powiedział Batycki.

Jak podkreślił dyrektor Zadymki, "głównym założeniem festiwalu jest twórcza forma". "Staramy się, by Zadymka tworzyła, a nie tylko odtwarzała. Mniejszy nacisk kładziemy na zamawianie gotowych projektów, a przestawiamy się na kreowanie wydarzeń. (…) Na tym polega też sukces festiwalu. (…) Jeśli chcecie posłuchać Esperanzy Spalding i jej najnowszych projektów, które częściowo będą powstawały u nas, to musicie przyjechać do Bielska-Bialej czy Gliwic. Nigdzie w Europie tego nie zobaczycie. Takie jest nasze założenie" - powiedział Jerzy Batycki.

Podczas Zadymki wystąpią też między innymi Ibrahim Maalouf, kwartet Jana Ptaszyna Wróblewskiego, sekstet Piotra Wojtasika z Anną Marią Jopek, Chico Freeman i kwartet Antonio Farao, Apostolis Anthimos w premierze płyty "Come together". Podczas zwieńczenia Zadymki, 18 czerwca, ulicami Bielska-Białej przejdzie parada nowoorleańska.

Tegoroczna edycja festiwalu - w przeszłości tradycyjnie odbywającego się zimą - zorganizowana została w trzech terminach. Pierwszym akordem był koncert charytatywny w Bielsku-Białej - "Zadymka for Africa". Wystąpili miedzy innymi Urszula Dudziak, Anna Maria Jopek i Stanisław Soyka. Jak powiedział Batycki, zebrano wówczas około 80 tys. zł, które przeznaczone zostały na budowę African Music School, pierwszej w Republice Środkowoafrykańskiej szkoły muzycznej, jaką założył i prowadzi polski misjonarz br. Benedykt Pączka. Kolejna część odbyła się z początkiem marca. Wówczas wystąpił między innymi saksofonista Chris Potter ze swym kwartetem oraz trębacz Randy Brecker.

Jerzy Batycki przypomniał, że dotychczas sponsorem tytularnym festiwalu była Grupa Lotos. W konsekwencji jej zakupienia przez koncern Orlen, zmianie uległa nazwa wydarzenia: zamiast Lotos Jazz Festival jest Orlen Jazz Festival.

Bielska Zadymka Jazzowa to jedno z ważniejszych wydarzeń na polskiej scenie jazzowej. Dotychczas wystąpili na niej między innymi Wayne Shorter, Hank Jones, Charlie Haden, Joe Lovano, Dave Doulgas, Terence Blanchard, Roy Hargrove, Pat Metheny, David Murray, John Patitucci, Ahmad Jamal i Benny Golson.