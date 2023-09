Śląskie: Hufiec ZHP Katowice we wrześniu obchodzi 100-lecie

Hufiec ZHP Katowice świętuje jubileusz 100-lecia. Katowiccy harcerze staną z tej okazji 4 września do Apelu u stóp Wieży Spadochronowej.

Uroczysty apel Hufca ZHP Katowice, z wręczeniem sztandaru, rozpocznie się 4 września o godzinie 17.00. Po uroczystości harcerze utworzą kolumnę czwórkową, która przejdzie ulicami Katowic na rynek przed Pomnik Harcerek i Harcerzy Chorągwi Śląskiej poległych w latach 1939-1945. Przemarsz harcerzy związany jest także z 40-tą rocznicą odsłonięcia Pomnika na katowickim rynku.

"Stulecie Hufca to wspaniały jubileusz - wiek historii, podczas którego wiele pokoleń związało się z ZHP. Harcerstwo kształtowało charakter kolejnych pokoleń i tak jest do dzisiaj. Harcerki, harcerze, instruktorzy, zuchy - łączą ich wspólne wartości i ideały, tak ważne w obecnych czasach. Służba drugiemu człowiekowi kształtuje nasze postawy i to jest coś, na co warto stawiać. Jestem dumny, że w Katowicach mamy tak wielu wspaniałych członków ZHP" - podkreślił w informacji prasowej Marcin Krupa, prezydent Katowic, który objął wydarzenie swoim patronatem.

Wrześniowe wydarzenia są częścią obchodów 100-lecia istnienia Hufca w Katowicach. W ciągu ostatnich stu lat istnienia Hufca instruktorki, instruktorzy, harcerze i harcerki wzbogacali społeczność Katowic organizując różne formy aktywności takie jak: festyny, szkolenia, zbiórki, obozy, biwaki, kampanie uświadamiające czy też gry terenowe.

Od stu lat harcerze dbają o wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży z Katowic. Hufiec Katowice podkreśla, że w ciągu całej swojej działalności wychował wiele prawych, aktywnych, zaradnych oraz odpowiedzialnych obywateli miasta i kraju.

"Do harcerskiego świętowania zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Katowice, chcemy wspólnie rozpocząć kolejny rok harcerskich przygód oraz uczcić pamięć poległych w obronie miasta w czasie II Wojny Światowej" - dodała phm. Małgorzata Dudek-Wąs, Komendantka Hufca ZHP Katowice.

Dzisiaj Hufiec Katowice jest największą organizacją pozarządową w naszym mieście, która zrzesza ponad tysiąc członków.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że do Związku Harcerstwa Polskiego może należeć każdy, kto wyraża chęć przynależności do organizacji. Po wyrażeniu takiej chęci należy znaleźć drużynę w odpowiedniej grupie wiekowej. Drużynowy takiej drużyny przekaże wszystkie niezbędne informacje na temat zgód na przynależność, składek oraz umundurowania.

