Śląskie: Jechał 115 km: h w terenie zabudowanym; został ukarany zgodnie z nowym taryfikatorem

Zatrzymane prawo jazdy, 2 tys. zł mandatu i 14 punktów karnych – takie konsekwencje poniósł zatrzymany przez policjantów z Żor kierowca auta osobowego, który jechał z prędkością 115 km/h w terenie zabudowanym. Został ukarany zgodnie z nowym taryfikatorem.

Jak podała śląska policja, w poniedziałek przed godz. 6 na al. Armii Krajowej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego żorskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę forda, który w terenie zbudowanym znacząco przekroczył dozwoloną prędkość.

"26-letni jastrzębianin miał na liczniku 115 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące w związku z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Ponadto policjanci nałożyli na niego mandat, który zgodnie z dopiero co wprowadzonym taryfikatorem wyniósł 2 tys. złotych. Na konto kierowcy trafiło też 14 punktów karnych" - opisuje żorska komenda.

Komisarz Tomasz Bratek z Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej w Katowicach powiedział PAP, że od soboty punkty karne według nowych zasad naliczono już kilkudziesięciu kierowcom w regionie. Większość z nich została ukarana za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Jak przypomniał, szczególnie restrykcyjnie, wysoką liczbą punktów karnych, są karane takie przewinienia, jak nieprawidłowe wyprzedzanie, zachowanie wobec pieszych i właśnie zbyt szybka jazda.

Policja po raz kolejny apeluje o jazdę zgodną z przepisami oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków. "Pamiętajmy, iż na drodze jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale również za innych uczestników ruchu drogowego" - przypominają mundurowi.

W sobotę zaczęły obowiązywać zmiany w prawie ruchu drogowym, w tym nowy taryfikator punktów karnych i podwójne stawki mandatów dla kierowców, którzy popełnią podobne wykroczenie w ciągu dwóch lat od popełnienia ostatniego. Zmiany wynikają z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, które weszło w życie 1 stycznia 2022 roku. Regulacja zaostrzyła wtedy kary dla sprawców wykroczeń drogowych podwyższając maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększyła wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł.

Przepisy, które zaczęły obowiązywać w sobotę to drugi etap zmian w przepisach. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem np. mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h to co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1 tys. zł; o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł. Od soboty - przy przekroczeniu prędkości powyżej 31 km/h - kwoty te wzrosły dwukrotnie w przypadku recydywy.

