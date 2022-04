Śląskie: Kilka tysięcy osób otrzyma posiłki w ramach Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego dla samotnych

Co najmniej 5 tys. osób otrzyma w sobotę i w niedzielę pomoc w ramach Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego dla samotnych. Akcję co roku organizuje fundacja "Wolne Miejsce" wraz z samorządem Katowic i z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM).

W Wielką Sobotę po południu i w Niedzielę Wielkanocną rano wolontariusze wyruszą spod Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, rozwożąc po miastach Metropolii paczki zawierające świeże i hermetycznie zapakowane posiłki. Właśnie w MCK trwa przygotowywanie posiłków, w co włączyło się każdego dnia około 100 osób - wolontariuszy pracujących pod okiem doświadczonych szefów kuchni.

Wolontariusze potrzebni są nie tylko w kuchni - ciągle mogą zgłaszać się osoby chętne do pakowania paczek i kierowcy gotowi rozwozić posiłki w sobotę i w niedzielę. Aby się zgłosić, należy odwiedzić profil fundacji www.facebook.com/wolnemiejsce lub pobrać aplikację dla wolontariuszy PLZ.

Prezes fundacji "Wolne Miejsce" Mikołaj Rykowski powiedział w piątek PAP, że w tym roku zostanie przygotowanych około 10 tys. posiłków dla 5 tys. osób. Pierwsze z nich będą rozwożone w Wielką Sobotę po południu - po spotkaniu w MCK z udziałem wolontariuszy i samorządowców, którzy włączyli się w akcję.

W tym roku osoby samotne w paczce ze śniadaniem wielkanocnym znajdą biały barszcz z jajkiem, sałatkę jarzynową, białą kiełbasę i oczywiście pisanki. W paczkach będą również prezenty i życzenia. Każda osoba potrzebująca mogła zgłaszać chęć otrzymania pomocy poprzez infolinię, która działała od 7 do 13 kwietnia.

Jak przypomniał prezydent Katowic Marcin Krupa, Wielkanoc to czas, który z reguły spędza się w gronie rodziny, przyjaciół i najbliższych osób.

"Wspólne śniadanie to okazja do dzielenia się radością. Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali także o osobach samotnych, które z różnych przyczyn nie mają z kim się tą radością dzielić. Dlatego po raz kolejny przyjęliśmy zaproszenie Fundacji Wolne Miejsce do wspólnego organizowania śniadania wielkanocnego dla samotnych. Po raz kolejny Międzynarodowe Centrum Kongresowe będzie stanowiło główną bazę akcji, którą ponownie zrealizujemy w formule z dostawą do domu" - powiedział.

Podobnie jak w latach ubiegłych miasto Katowice w ramach wsparcia Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego udostępniło bezpłatnie MCK, w który przygotowywane są posiłki i paczki dla samotnych z GZM. Dodatkowo na realizację całego przedsięwzięcia Fundacja "Wolne Miejsce" za pośrednictwem katowickiego MOPS otrzymała 35 tys. zł.

Rykowski zwraca uwaga, że choć w ostatnich tygodniach Polacy z olbrzymim zaangażowaniem przede wszystkim pomagają doświadczonym przez wojnę Ukraińcom, to jednak nie można też zapominać o tych, którzy pomocy potrzebują na co dzień. "Cieszymy się, że prezydenci miast oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia pamiętają o swoich mieszkańcach, o najuboższych, najbardziej potrzebujących, samotnych" - powiedział Rykowski.

Zapowiedział, że w kolejny weekend, kiedy przypada Wielkanoc prawosławna, fundacja "Wolne Miejsce" przygotuje śniadanie wielkanocne dla obywateli Ukrainy w Katowicach. Podobne wydarzenie jest planowane w Warszawie, przy Pałacu Prezydenckim. Jak mówi, będzie to święto polsko-ukraińskie, które ma dodać uchodźcom otuchy.

"Te osoby są rozłączone ze swoimi rodzinami. Swoich bliskich, swoje domy, pozostawiły na Ukrainie" - przypomniał prezes.