Śląskie: Kilkaset osób przeszło w marszu papieskim w Raciborzu

Kilkaset osób przeszło w niedzielę około południa w marszu papieskim ulicami osiedli Raciborza. W marszu uczestniczył, a wcześniej zapraszał na niego, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Marsz przeszedł półtorakilometrową trasą w południowej części miasta - od kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Warszawskiej do pomnika św. Jana Pawła II przed kościołem Matki Bożej przy ul. Jana Pawła II. Pochód, który podążał m.in. przelotową ul. Ucicką, zabezpieczała policja.

Uczestnicy marszu nieśli wcześniej poświęcone palmy wielkanocne, a także rozdawane przez harcerzy chorągiewki w barwach narodowych, kościelnych i papieskich. Widać było flagę Solidarności regionu śląsko-dąbrowskiego. Przez pielgrzymkowe nagłośnienie odtwarzano fragmenty wystąpień Jana Pawła II. U celu m.in. odmówiono modlitwę "Anioł Pański".

Przed mszą św. poprzedzającą wymarsz marszu proboszcz parafii ks. Adam Rogalski szczególnie zapraszał do udziału w nim młodych ludzi, dla których - jak mówił - Jan Paweł II to postać historyczna. Zwracając się do starszych, zachęcał ich do wspominania ich osobistych spotkań z papieżem Polakiem.

"Pewnie wielu z nas pamięta wybór, wielu pamięta moment śmierci. Można też o tym opowiedzieć, pewnie i w mediach będzie o tym sporo" - ocenił. "Niech ten marsz będzie formą świadectwa" - zaapelował.

"Warto wyrobić sobie własne zdanie, na które chociażby środki społecznego przekazu nie będą miały jakiegoś burzącego wpływu. Jakimś obowiązkiem jest wyrobienie sobie własnego zdania o postaci św. Jana Pawła II - i to właśnie chcemy jakoś też pokazać udziałem w tym naszym dzisiejszym marszu" - wyjaśnił ks. Rogalski

Nawiązując do posiadanych przez parafię relikwii krwi św. Jana Pawła II, proboszcz zasugerował, by przypominały one wiernym wymowę tego dnia.

Na czele marszu szedł, trzymając z kilkoma innymi osobami transparent "W obronie św. Jana Pawła II. Nie lękajcie się", wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska). Woś w poprzednich dniach zapraszał do udziału w marszu w swoich mediach społecznościowych, a jak sygnalizowały lokalne media, m.in. portal Nowiny.pl, był jego współorganizatorem wraz z parafią NSPJ.

W ostatnich dniach wiceminister sprawiedliwości, poza marszem w Raciborzu, skąd pochodzi, zapraszał także na niedzielny wieczór na kolejny marsz papieski do Rybnika.

W woj. śląskim na niedzielę zapowiadano jeszcze jeden marsz papieski: organizowane przez Akcję Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej popołudniowe przejście ulicami Częstochowy na wieczorne uroczystości 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II na Jasnej Górze.