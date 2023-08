Śląskie: Kłobuccy policjanci zatrzymali nastolatka, który miał podpalać lasy

Policjanci z Kłobucka zatrzymali 16-latka, który wiosną miał podpalać lasy - poinformowali policjanci z komendy powiatowej w Kłobucku.

Jak przekazali policjanci, w maju i w czerwcu tego roku w leśnictwie Wręczyca Wielka doszło do kilku pożarów lasów. Zostały one szybko ugaszone. Leśnicy oszacowali straty na niemal 2,5 tys. zł. Zniszczone zostało około 10 arów sosnowego młodnika. Straty oszacowano na niemal 2,5 tys. zł. Dochodzenie wykazało, że we wszystkich przypadkach przyczyną pożarów było celowe podpalenie.

Policjanci dokładnie sprawdzili miejsca tych zdarzeń i wytypowali potencjalnego sprawcę - 16-letniego mieszkańca powiatu kłobuckiego, który przyznał się, że celowo podłożył ogień.

W niedzielę nastolatek usłyszał zarzut podpalania lasu. O jego dalszym losie ma zdecydować sąd rodzinny.