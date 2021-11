Śląskie: Kłusownik zatrzymany przez policję, gdy przyszedł sprawdzić wnyki

Policjanci zatrzymali kłusownika, który w miejscowości Przyłęk w powiecie zawierciańskim założył wnyki, uśmiercając w ten sposób dwie sarny. Mężczyzna został schwytany, gdy przeszedł sprawdzić, czy coś wpadło w sidła. Po zatrzymaniu przyznał, że to on je zastawił.

Jak podała w piątek zawierciańska policja, w czwartek policjanci ze Szczekocin otrzymali informację o znalezieniu w lesie w miejscowości Przyłęk dwóch martwych saren. Zwierzęta zostały złapane we wnyki.

"Podczas prowadzonych na miejscu czynności policjanci zauważyli mężczyznę, który na widok stróżów prawa zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg. Po chwili uciekinier był już zatrzymany" - opisywali policjanci.

40-latek przyznał się policjantom, że to on zakładał wnyki, chcąc złapać dziką zwierzynę. W jego domu śledczy znaleźli 20 stalowych linek, podobnych do tych, z których wykonane były znalezione w lesie pułapki. Mieszkaniec gminy Szczekociny spędził noc w policyjnym areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat więzienia.