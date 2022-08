Śląskie: Kolejne ostrzeżenia przed burzami; możliwe opady gradu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed burzami z gradem dla woj. śląskiego. Obowiązują one od sobotniego popołudnia do niedzieli nad ranem i dotyczą całego regionu.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, wydając ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązuje ono od 14 w sobotę do 4 nad ranem w niedzielę.

Gwałtowne burze przetoczyły się nad regionem także podczas kilkunastu minionych godzin. Od piątkowego wieczora strażacy w woj. śląskim interweniowali około 150 razy. Zostało uszkodzonych kilkanaście dachów, a trzy zostały całkowicie zerwane - na budynku jednorodzinnym i budynku gospodarczym w powiecie raciborskim oraz na zakładzie produkcyjnym kowalstwa artystycznego w powiecie pszczyńskim. Ponad 4400 odbiorców zostało pozbawionych dostaw prądu.

Najwięcej interwencji strażacy mieli w powiecie gliwickim - ponad 50. Starszy kapitan Jakub Zych z Komedy Miejskiej PSP w Gliwicach powiedział PAP, 19 zgłoszeń dotyczyło samego miasta, ponad 30 - w różnych częściach powiatu. "Głównie były to interwencje na terenie gmin Sośnicowice i Pilchowice - one zostały najbardziej dotknięte" - powiedział strażak.

Strażacy najczęściej byli wzywani do usuwania połamanych drzew i konarów oraz do zalanych piwnic i dróg. "W wyniku burzy zostały również uszkodzone poszycia dachów. Na terenie powiatu miały miejsce trzy takie zdarzenia, a na terenie miasta - także trzy. Został także zerwany kabel energetyczny w miejscowości Rudno" - opisywał st. kpt. Zych.

W sobotę przed 10 gliwiccy strażacy prowadzili jeszcze cztery interwencje, związane z usuwaniem powalonych drzew i konarów.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym