Śląskie: Kolejne zatrzymania w sprawie kradzieży i paserstwa samochodów na dużą skalę

Katowiccy policjanci i prokuratorzy ustalili siedmiu kolejnych sprawców kradzieży i paserstwa samochodów na dużą skalę, odpowiedzą oni za popełnienie ponad 100 przestępstw. W całej sprawie zarzuty usłyszało 26 osób. Chodzi w sumie o kilkaset przestępstw przeciwko mieniu.

Jak przypomniała w piątek w rozmowie z PAP rzeczniczka katowickiej policji podkom. Agnieszka Żyłka, postępowanie, prowadzone przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową komendy w Katowicach przy współpracy z prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, trwa od kilku lat.

W lutym 2021 r. policja informowała o ustaleniu 13 osób, które od 2012 do 2019 r. dokonały ok. 500 przestępstw przeciwko mieniu, głównie kradzieży z włamaniami do pojazdów oraz paserstw samochodów. Wówczas mundurowi odzyskali pięć aut o wartości 700 tys. zł oraz zabezpieczyli specjalistyczne narzędzia i urządzenia elektroniczne służące do kradzieży. Przejęli m.in. trzy "walizki" służące do bezinwazyjnego otwierania oraz uruchamiania samochodów z dostępem bezkluczykowym czy zagłuszarki sygnałów GPS.

Po tych zatrzymaniach policjanci w dalszym ciągu prowadzili czynności w tej sprawie; ścisła współpraca z prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach doprowadziły do zebrania obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na ustalenie i zatrzymanie kolejnych sprawców kradzieży pojazdów oraz paserstw samochodowych - opisywała podkom. Żyłka.

We współpracy z kontrterrorystami z Poznania i Bydgoszczy katowiccy policjanci zatrzymali ostatnio na Śląsku i w woj. kujawsko-pomorskim kolejnych pięciu mężczyzn. Dwóch innych podejrzanych zostało doprowadzonych na przesłuchania z aresztów śledczych, w których przebywają w związku z popełnianiem innych przestępstw.

"Mężczyznom w wieku od 31 do 46 lat przedstawiono łącznie 116 zarzutów. Zatrzymani ukradli m.in. osiem samochodów marki bmw z terenu Niemiec o wartości prawie 1,4 mln zł. Katowiccy policjanci w wyniku podjętych czynności zabezpieczyli dwa samochody o wartości ponad 200 tys. zł z uwagi na podejrzenie przerobienia ich znaków identyfikacyjnych, a także sprzęt służący do kradzieży pojazdów" - opisywała podkom. Żyłka.

Na czas trawiącego postępowania podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 76 tys. zł. Za popełnione przestępstwa, z których uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im kara do 15 lat więzienia.

W sumie w ramach prowadzonego śledztwa ustalonych zostało 26 osób związanych z tym procederem. Z uwagi na obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, sprawy poszczególnych podejrzanych są sukcesywnie wyłączane do odrębnego prowadzenia. Na chwilę obecną wobec ośmiu podejrzanych prokuratura skierowała cztery akty oskarżenia. W sprawach trzech osób zapadły już prawomocne wyroki skazujące na kary bezwzględnego pozbawienia wolności - podsumowała policja.