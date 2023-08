Śląskie: Listy KO otwierają obecni posłowie, są również polityczni debiutanci

Listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w woj. śląskim otwierają obecni posłowie, nie brakuje jednak na nich nowych w ogólnokrajowej polityce nazwisk - samorządowców i politycznych debiutantów. Liderami list są doświadczeni parlamentarzyści - zaznaczają działacze KO.

"Jedynką" w okręgu nr 31 (obejmującym Katowice, Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński) będzie szef klubu KO Borys Budka. Za nim na liście znalazła się posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej, a także posłowie: Wojciech Król i Ewa Kołodziej.

Z tego okręgu o mandat posła będą ubiegać się także m.in. katowicki radny i publicysta Jarosław Makowski oraz Zbyszek Zaborowski, wieloletni działacz lewicy, w przeszłości poseł i szef regionalnych struktur SLD. Z ostatniego miejsca w tym okręgu wystartuje politolog z Uniwersytetu Śląskiego Tomasz Słupik, znany komentator życia politycznego.

Listę Koalicji w okręgu nr 27 (obejmującym Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki) otwiera posłanka Mirosława Nykiel. Na trzecim miejscu na liście znalazł się b. trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich i b. prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.

W okręgu nr 28 (Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski) liderką listy jest posłanka Izabela Leszczyna, z "dwójką" wystartuje poseł Andrzej Szewiński. W tym okręgu o mandat posła będzie się ubiegał także m.in. burmistrz miasta i gminy Żarki Klemens Podlejski.

Była minister edukacji narodowej, obecnie posłanka Krystyna Szumilas otworzy listę KO w okręgu nr 29 (Bytom, Gliwice, Zabrze oraz powiaty: gliwicki i tarnogórski. Tuż za nią znaleźli się: przewodniczący śląskiego sejmiku Marek Gzik oraz posłowie Marta Golbik i Tomasz Głogowski.

Poseł Krzysztof Gadowski będzie "jedynką" na liście KO w okręgu nr 30 (Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory i powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski), na drugim miejscu znalazła się posłanka Gabriela Lenartowicz, a na trzecim - poseł Marek Krząkała.

Listę o okręgu nr 32 (Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiaty: będziński i zawierciański) otworzy lider PO w woj. śląskim poseł Wojciech Saługa, na drugim miejscu znalazła się posłanka Barbara Dolniak z Nowoczesnej i poseł Mateusz Bochenek.

"W naszym województwie, szczególnie jeśli chodzi o +jedynki+ na listach do Sejmu nie było zaskoczeń - są to osoby znane i sprawdzone w poprzedniej kadencji. Nie ma +spadochroniarzy+, są za to pozytywne wzmocnienia, jak Apoloniusz Tajner czy Tomasz Słupik"- powiedział PAP jeden z działaczy śląskiej Platformy Obywatelskiej.

W wyborach do Senatu o ponowną kadencję z listy KO w okręgu gliwickim będzie ubiegał się Zygmunt Frankiewicz, a w okręgu obejmującym Bytom i Zabrze - Halina Bieda. W okręgu nr 72 (Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz powiaty raciborski i wodzisławski) KO wystawi radnego śląskiego sejmiku Henryka Siedlaczka. W okręgu nr 74 o reelekcję będzie walczyła Gabriela Morawska-Stanecka, a w okręgu nr 76 - również obecna senator Beata Małecka-Libera. Także w okręgach 77 i 78 KO wystawi obecnych senatorów: Joannę Sekułę i Agnieszkę Gorgoń-Komor.