Śląskie: M. Suchoń: Trzecia Droga to pozytywny wybór; nadzieja na przyszłość

Trzecia Droga to wybór pozytywny. Dajemy nadzieję na przyszłość. Koalicję tworzą ludzie, którzy wiedzą jak poradzić sobie z wyzwaniami, by Polska ruszyła do przodu – mówił poseł koła Polska 2050 Mirosław Suchoń podczas prezentacji listy kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu 27.

Mirosław Suchoń, jest liderem listy Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polski 2050 oraz PSL.

"Polska musi ruszyć do przodu. Kandyduję, abyśmy mogli, jako państwo, wykorzystać możliwości. Moim osobistym celem jest walka z drożyzną, z inflacją, wzmocnienie edukacji i wprowadzenie prostej zasady: szacunku dla tych, którzy prowadzą swoje firmy i pracują na różnych umowach. Moim celem, jest zmiana złej władzy na taki rząd, który będzie dbał o spawy najważniejsze dla Polaków: ochronę zdrowia, edukację, zielone światło dla gospodarki i transport publiczny" - podkreślił polityk.

Druga na liście jest nauczycielka, działaczka PSL, była radna sejmiku śląskiego Danuta Kożusznik z Cieszyna. Zapowiedziała, że szczególnie bliskie są jej sprawy edukacji oraz wsi.

"Nie mogę patrzeć na to, jak dochodzi do kuriozalnej sytuacji, że początkujący nauczyciele zarabiają poniżej pensji minimalnej. Organy prowadzące dopłacają im ze swoich środków. Wynagrodzenie nauczyciela powinno być powiązane procentowo na stałe ze średnim wynagrodzeniem, a subwencja z budżetu państwa powinna w stu procentach pokrywać wynagrodzenie nauczycieli, by samorządu nie musiały dopłacać" - zaznaczyła Kożusznik.

Wśród kandydatów Trzeciej Drogi są samorządowcy, przedsiębiorcy, pracownik biurowy, krawcowa i naukowiec. Listę zamyka były komendant powiatowej straży pożarnej w Cieszynie Damian Legierski.

Sejmowy okręg 27. obejmuje Bielsko-Białą oraz powiaty bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki.