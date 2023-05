Śląskie: Metropolia pracuje nad propozycjami zmian do ustawy metropolitalnej

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia pracuje nad propozycjami zmian w ustawie o związku metropolitalnym w woj. śląskim, na podstawie której działa – poinformował w czwartek przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Pierwsza koncepcja tych zmian zakłada rozszerzenie kompetencji obecnego związku metropolitalnego; druga przewiduje utworzenie nowej jednostki samorządu nadrzędnej wobec dotychczasowych miast i gmin członkowskich GZM, na wzór rozwiązania warszawskiego.

GZM powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - obligatoryjnie zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez ok. 2,25 mln osób. Wśród ustawowych zadań Metropolii ustalono planowanie przestrzenne, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, transport publiczny i promocję.

Władze GZM za największe sukcesy Metropolii w ciągu pięciu lat jej działania uważają te związane z transportem publicznym. Za największą porażkę uznają natomiast brak kompetencji do realizacji innych potrzebnych przedsięwzięć, np. budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych - ponieważ takie zadanie nie jest wpisane wprost do ustawowych zadań Metropolii.

Pytany w czwartkowej rozmowie na antenie Radia Katowice o kierunki postulowanych zmian w ustawie metropolitalnej przewodniczący Karolczak uściślił, że chodzi o propozycje zmian, nad którymi pracuje zarząd GZM i jej członkowie - miasta i gminy Metropolii.

"Widzimy mankamenty w tej ustawie. Uważamy, że można sporo poprawić: choćby kwestia tej nieszczęsnej spalarni - to są kompetencje, których nie mamy, a których bardzo potrzebujemy. Zresztą Najwyższa Izba Kontroli, ale również raport zlecony przez ministerstwo rozwoju i funduszy wskazują, że tam, gdzie mamy kompetencje, to jakość usług poprawia się i to są dobrze realizowane kompetencje" - wskazał.

"Ale w ustawie, praktycznie rzecz biorąc, jedyną taką twardą kompetencją jest transport. Nie ma nic o służbie zdrowia, nic o gospodarce odpadami, nic o gospodarce wodą - a to są te rzeczy, które chcemy dla mieszkańców również realizować na poziomie ponad granicami miast" - wymienił.

Zobrazował, że trudno czasami wytłumaczyć mieszkańcom praktycznie sąsiednich bloków, że mają dwie różne stawki za wywóz śmieci, bo między dwoma blokami biegnie granica miasta i obsługują je inne firmy, na podstawie innych zasad rozliczeń. "Takich tematów jest sporo więcej" - podkreślił przewodniczący zarządu GZM.

Pytany o oczekiwany kształt kompetencji związanych z ochroną zdrowia odpowiedział, że obecnie każde miasto na prawa powiatu świadczy usługi zdrowia i robi to konkurencyjnie, co oznacza, że szpitale miejskie konkurują ze swoimi sąsiadami. "Gdyby była to ochrona zdrowia na poziomie metropolitalnym, moglibyśmy zbudować ofertę, gdzie ta konkurencja nie występowałaby" - wskazał.

"Można by spowodować, że tam, gdzie się wykonuje dużo różnego rodzaju zabiegów, gdzie są specjaliści, rozbuduje się możliwości, żeby było można ich świadczyć więcej. Problememsą sytuacje, gdy w danym szpitalu chce się wykonywać wszystkie usługi i często dane zabiegi robi się raz na dwa czy cztery miesiące - lepiej wtedy po prostu nie robić tego typu zabiegów" - tłumaczył.

Przywołał przy tym efekty spotkań eksperckich, które wykazały obecny rozkład świadczeń oraz możliwości innego ich ułożenia. Odwołał się do opinii prezydenta Rudy Śląskiej Michała Pierończyka, który ocenił, że sytuacja szpitali powiatowych "jest naprawdę już tragiczna i doszliśmy do ściany".

"Krokiem do przodu może być spróbowanie przeniesienia służby zdrowia na poziom wyższy (metropolitalny - PAP), żeby poszukać dalszego oszczędności. Kwestia finansowania tej służby to jestzupełnie inny temat, ale na pewno proste rezerwy tkwią w tym, że służba zdrowia w naszej Metropolii mogłaby być metropolitalna" - zdiagnozował Karolczak.

Pytany o możliwe zmiany formuły działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przewodniczący jej zarządu ocenił, że obecna ustawa wydaje się dawać narzędzie do współpracy w obszarze metropolitalnym, ale nie rozwiązuje problemu, w jaki sposób zwiększać tę współpracę i układać kompetencje.

"Na dzisiaj projektujemy dwie propozycje: jedna to poprawa dzisiejszej ustawy i choćby nadanie nowych kompetencji, o których mówiliśmy. Natomiast druga, to mówimy o czymś w stylu ustroju stołecznego miasta Warszawy, czyli ustroju np. metropolii Katowice, który spowoduje, że będziemy mogli mówić o czymś, co działa jak jedno miasto, natomiast nie chcemy przekształcać miast członkowskich w dzielnice" - zastrzegł.

"Raczej mówimy, żeby miasta dalej funkcjonowały jako miasta - z prezydentami i radami. Wydaje się, że można to zrobić, układając kompetencje i budując nową jednostkę samorządu trochę na wzór Warszawy. Przykład warszawski pokazał, że to dało się zrobić: Warszawa kiedyś była zbiorem podobnej wielkości gmin, które zostały połączone" - przypomniał.

"Wiemy, że ta ustawa również nie jest idealna i warszawiacy często narzekają, ale na pewno jest to dużo lepsze rozwiązanie, niż to, które my mamy dzisiaj obecnie, gdzie nie mamy żadnych relacji między miastami powiatowymi. My szukaliśmy rozwiązania na budowę konkurencyjnego supermiasta, a dostaliśmy rozwiązanie dla obszaru metropolitalnego" - skonkludował Karolczak.