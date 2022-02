Śląskie miasta pracują nad pomocą Ukrainie i uchodźcom

Zbiórka niezbędnych do życia artykułów, specjalne numery infolinii i adresy e-mailowe, baza pomocy zaoferowanej przez mieszkańców i przedsiębiorców – Katowice oferują pakiet wsparcia dla mieszkańców Ukrainy. Różne formy pomocy przygotowują też Chorzów, Rybnik czy Gliwice.

Katowicki samorząd chce pomóc zarówno tym, którzy zdecydowali się opuścić Ukrainę, jak i tym, którzy mimo wojny, zdecydowali się w niej pozostać.

"Pracownicy Urzędu Miasta Katowice nieustannie odbierają telefony od osób, które w jakiś sposób chciałyby wspomóc w tej trudnej sytuacji obywateli Ukrainy. Jestem dumny z tego, że katowiczanie są tak bardzo empatyczni w stosunku do naszych sąsiadów"- zadeklarował prezydent Marcin Krupa.

"Uruchamiamy cały szereg rozwiązań, dzięki którym wszelkie formy zadeklarowanej pomocy trafią do osób tego potrzebujących. Przede wszystkim, w porozumieniu z merem Lwowa, publikujemy listę najpotrzebniejszych artykułów. To takie rzeczy jak koce, odzież, środki higieny osobistej czy żywność z długą datą ważności" - wskazał Krupa, uściślając że zbiórki będą prowadzone od poniedziałku przez wszystkie szkoły na terenie Katowic.

Jednocześnie działający od ub. roku przy ul. Młyńskiej 5 Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców uruchomił czynny całodobowo nr 539 696 888, pod którym, jak i pod adresem ukraina@katowice.eu, zainteresowani będą mogli np. dowiedzieć się, gdzie przygotowane zostały miejsca noclegowe. czy jak uzyskać pomoc prawną.

Aby informacja ta była powszechnie dostępna, w publicznych miejscach, jak dworce kolejowe, centra przesiadkowe czy przystanki komunikacji miejskiej, pojawią się plakaty, z numerem infolinii i mailowym adresem pomocowym.

Ponieważ od czwartku do urzędu miasta zgłaszają się firmy i osoby chcące udzielić wsparcia Ukraińcom, którzy znajdą schronienie w Katowicach, wzorem działań z czasu pandemii Katowice uruchamiają bazę wsparcia "Katowice dla Ukrainy". Zgłoszenia będą przyjmowane mailowo - za pośrednictwem adresu pomocukraina@katowice.eu.

Przedsiębiorstwa i osoby, chcące okazać bezpłatną pomoc, proszone są o wysłanie emaila, zawierającego dane kontaktowe: telefon lub email oraz hasłową informację o zakresie swojej oferty - aby można ją było przypisać do jednej z kategorii: transport, noclegi, żywność, pomoc psychologiczna, pomoc medyczna, pomoc prawna i notarialna, oferty pracy, tłumacz.

Pod ten sam adres e-mailowy zgłaszać się mogą osoby, które chcą zostać wolontariuszami. Szczególnie poszukiwane są osoby mówiące po ukraińsku. Listy przekazane zostaną Fundacji In Corpore, która prowadzi Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach. Te instytucje będą docierały z pomocą do potrzebujących.

Rusza również zbiórka datków na rzecz Ukraińców. Pieniądze można wpłacać na konto Fundacji In Corpore. Numer konta to 02109020110000000115111518 - z dopiskiem "Pomoc dla Ukrainy". Katowice deklarują też pomoc psychologiczną dla uczniów z Ukrainy, a także możliwość jej rozszerzenia na innych obywateli tego kraju.

Już wcześniej w piątek samorząd Chorzowa poinformował, że w porozumieniu z partnerskim Tarnopolem, zorganizuje do tego miasta konwój humanitarny. W odpowiedzi na prośbę w tym zakresie ukraińskich partnerów trwa zbiórka, m.in. śpiworów i karimat, żywności dla małych dzieci i środków higieny osobistej. Niezależnie miasto przeprowadzi zbiórkę na rzecz uchodźców.

Rybnik w piątek na swojej stronie internetowej opublikował podstronę "Rybnik pomaga Ukrainie", na której można zgłosić się z pomocą, znaleźć telefon do Rybnickiej Rady Kobiet, która koordynuje wsparcie dla Ukraińców chcących przyjechać do tego miasta, czy znaleźć radę, jak przygotować paczkę na "start w Rybniku" dla uchodźców z Ukrainy.

Rybnik ma dwa miasta partnerskie na Ukrainie: Bar i Iwano-Frankiwsk. Na ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika, radni przyjęli uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej Iwano-Frankiwskowi w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek obrony cywilnej, o wartości do 100 tys. zł. Uchwała została przez radnych podjęta jednogłośnie.

W piątek z kolej list z prośbą o pomoc przysłał Bar - w reakcji Rybnik przygotowuje zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby tamtejszych mieszkańców. Dodatkowo proszą oni o wpłaty na konta organizacji pozarządowej "Adwokatura Weteranów Wojennych w Afganistanie" (numery dostępne na portalu Rybnika).

Samorząd Gliwic odsyła mieszkańców do kontaktu z Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych, który pracuje nad dostosowaniem Gliwickiej Bazy Wsparcia do potrzeb związanych z pomocą uchodźcom. Do bazy będzie można zgłaszać konkretne oferty wsparcia. Miasto zapowiada szersze wskazówki i informacje o kontaktach na poniedziałek.