Śląskie: Motocyklista śmiertelną ofiarą wypadku w Żorach

Nie żyje motocyklista, który w niedzielę wieczorem na przelotowej ulicy Wodzisławskiej w Żorach (Śląskie) wpadł w poślizg i uderzył w przydrożną barierę. Wypadek spowodował utrudnienia na drodze między Żorami a Wodzisławiem Śląskim i utrudnił dojazd do węzła autostrady A1 Świerklany.

Jak poinformował PAP oficer prasowy wodzisławskiej policji mł. asp. Marcin Leśniak, do wypadku doszło w okolicy skrzyżowania ulic Wodzisławskiej i Staromiejskiej. Motocyklista jechał główną ulicą, zaś z drugiej ulicy wyjeżdżał fiat.

"Obecnie trudno przesądzać o czyjejkolwiek winie. Trwają czynności na miejscu zdarzenia" - powiedział rzecznik. Policjanci przeprowadzają oględziny i dokumentują okoliczności wypadku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż doszło do poślizgu, w wyniku którego motocykl przewrócił się, a kierowca uderzył w przydrożną barierę. Nie doszło do zderzenia z fiatem.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Reanimacja rannego nie powiodła się. Kierowcy fiata nic się nie stało.

Jak krótko po 20.00 informowała policja, utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać jeszcze ponad godzinę. Zalecany jest objazd lokalnymi drogami. Czasowe zamknięcie drogi utrudniło dojazd do węzła autostrady A1 Świerklany oraz komunikację między Żorami a Wodzisławiem Śląskim.

Motocyklista z Żor to druga w tym miesiącu śmiertelna ofiara wypadków na drogach woj. śląskiego. Od początku miesiąca do 7 maja włącznie w regionie doszło do 24 wypadków (z czego do trzech minionej doby), w których jedna osoba zginęła, a 27 zostało rannych (minionej doby trzy). Policjanci zatrzymali 212 nietrzeźwych kierowców (minionej doby - 32).

W nocy z piątku na sobotę w Pszczynie zginął 33-letni kierowca opla, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Uciekając przed policjantami mężczyzna wjechał na rondo pod prąd i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą toyotą. Zmarł w szpitalu. Kierująca toyotą 51-letnia kobieta również trafiła do szpitala, jednak nie odniosła poważniejszych obrażeń.