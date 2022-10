Śląskie: Motorowerzysta z prawie 3 promilami; zatrzymali go policjanci z grupy Speed

Prawie trzy promile alkoholu miał w organizmie motorowerzysta zatrzymany przez policjantów z częstochowskiej grupy Speed. Próbował uciec przed radiowozem polną drogą. Może mu za grozić nawet pięć lat więzienia.

Jak podała w środę częstochowska policja, mundurowi z grupy Speed, patrolując wieś Rzeki Wielkie w powiecie częstochowskim, zauważyli jadącego zygzakiem motorowerzystę. Gdy włączyli sygnały uprzywilejowania, by zatrzymać kierującego do kontroli, ten próbował ich "zgubić", skręcając w polną drogę.

"Jak się okazało, 37-latek prowadzący jednoślad miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Ponadto pojazd, którym się poruszał nie miał ważnych badań technicznych. Teraz, za kierowanie pod wpływem alkoholu i niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat więzienia" - zaznaczają policjanci, którzy opublikowali filmik z pościgu, zarejestrowany przez wideorejestrator w radiowozie.

Gdy po zakończeniu kontroli policjanci pojechali do mieszkania 37-latka, by poinformować wskazaną przez niego osobę o całej sytuacji i konieczności zabezpieczenia jednośladu, zastali tam parę, która opiekowała się 4,5-letnim dzieckiem. Kobieta miała prawie 3 promile alkoholu w organizmie, a mężczyzna blisko 1,5. Mundurowi zajęli się dzieckiem do czasu przekazania go trzeźwym opiekunom, a materiały z interwencji trafiły już do sądu rodzinnego.