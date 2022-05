Śląskie: Muzyczne dorożki, ukraińskie pierniki i kolejka do wieży widokowej

Muzyczne dorożki, których woźnice mogli wygrać bilety na koncert w Katowicach, kilkugodzinna kolejka do wieży widokowej w dawnym kopalnianym szybie i ukraińskie pierniki i hafty – tak wyglądała sobotnia Noc Muzeów w woj. śląskim.

W Muzeum Śląskim w Katowicach, działającym na terenie byłej kopalni węgla kamiennego i wykorzystującym jej dawne obiekty, najdłuższa kolejka ustawiła się do wieży widokowej szybu Warszawa II - najwytrwalsi stali nawet 2,5 godziny, by podziwiać panoramę Katowic "by night". Dużym zainteresowaniem cieszyły się zaprzeczające optycznie prawom ciążenia instalacje Ludwiki Ogorzelec oraz warsztaty i spektakle dla dzieci.

W Nocy Muzeów wzięła także udział sąsiadka Muzeum Śląskiego - Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach. Oprócz koncertu i sesji muzycznej jogi można było też samemu produkować dźwięki, pchając muzyczne dorożki - niewielkie pojazdy, które grają tylko w ruchu. Ci, którzy bawili się w ten sposób, mogli zdobyć bilety na koncerty trwającego właśnie w NOSPR Festiwalu Katowice Kultura Natura.

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oblegane były zajęcia archeologiczne dla dzieci poświęcone społeczności starożytnego Rzymu - Pax Romana. Sporym zainteresowaniem cieszył się też kiermasz ukraiński, podczas którego sprzedawano przysmaki naszych wschodnich sąsiadów, w tym - przecudnej urody pierniki. Scenerią dla tego kiermaszu była zaaranżowana w formie miniwystawy ekspozycja haftowanych obrazów, bluzek i koszul z ukraińskim haftem. Rzeczy na kiermasz dostarczyły Ukrainki mieszkające w Bytomiu.

W Chorzowie hasłem Nocy Muzeów było Miasto Ognia i Blasku. Można było zwiedzić gmach urzędu miasta z niezwykłymi witrażami o tematyce przemysłowej oraz Muzeum Hutnictwa, gdzie na gości czekały zabawy z ogniem - czyli hutnicza strefa warsztatowa i akademia małego hutnika. Wśród atrakcji - pokaz fireshow z elementami pixelshow.

W Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - impreza pod hasłem "Horror w Skansenie, czyli eksperymenty doktora O'Cullusa". Szalony naukowiec w cieniu zabytkowych chałup, pod osłoną nocy prowadził tajne laboratorium inżynierii genetycznej, aby powołać do życia istoty rodem z ludowych podań i filmów grozy.

Do czasów dzieciństwa rodziców, dziadków i pradziadków można było wrócić w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, gdzie zorganizowano "Zabawkową Noc Muzeów".