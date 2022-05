Śląskie: Na Ukrainę dotrą wkrótce dwie kolejne karetki z taboru WPR

Dwie kolejne karetki, przekazane w niedzielę przez marszałka woj. śląskiego i dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, trafią wkrótce na Ukrainę. To wozy, które zostały wyłączone z systemu ratownictwa i trafiły do rezerwy.

Marszałek Jakub Chełstowski i dyrektor Łukasz Pach przekazali samochody podczas odbywającego się w niedzielę w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie polsko-ukraińskiego pikniku integracyjnego "Kolory życia. Festiwal Wdzięczności", organizowanego przez Fundację Onkologiczną Rakiety. To właśnie przedstawiciele fundacji zadbają o dostarczenie karetek za wschodnią granicę.

"Okazujemy wsparcie dla mieszkańców Ukrainy na wiele sposobów. W tym trudnym dla nich czasie każda forma solidarności, każdy gest dobrej woli i uśmiech pozwalają im przetrwać trudne chwile poza ojczyzną, z dala od rodzin i bliskich. Jestem pewien, że kolejne karetki przekazane przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach będą służyć mieszkańcom Ukrainy w trakcie ich bohaterskiej walki o wolność, a środki, które uda się zebrać w formie cegiełek, pozwolą dzieciom i młodzieży z Ukrainy choć na chwilę zapomnieć o koszmarze wojny" - powiedział marszałek Chełstowski.

Dyrektor Pach przypomniał, że od początku wojny z jednostek Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na wsparcie dla Ukrainy przekazano siedem karetek, z czego pięć z samego WPR. To wozy, które zakończyły pracę w systemie ratownictwa po tym, jak w ubiegłym roku WPR dostało dotację na zakup 20 nowych karetek; stąd możliwe było przekazanie ambulansów z rezerwy.

"To nie są oczywiście fabrycznie nowe samochody, ale one są przez naszych mechaników i stację kontroli pojazdów w pełni przygotowane. Są to w pełni sprawne samochody i myślę, że jeszcze długo posłużą potrzebującym po tamtej stronie granicy" - powiedział PAP dyrektor.

Przekazane w niedzielę karetki trafią prawdopodobnie do Charkowa i Żytomierza. W materiały opatrunkowe wyposaży je Stowarzyszenie "Pokolenie". Dochód z cegiełek tej organizacji, które można było kupić podczas niedzielnej imprezy, zostanie przeznaczony na organizację polsko-ukraińskich wakacyjnych warsztatów dla dzieci.

Organizatorem polsko-ukraińskiej imprezy integracyjnej "Kolory życia. Festiwal Wdzięczności" była Fundacja Onkologiczna Rakiety, która wraz z uchodźcami z objętej wojną Ukrainy chciała w ten sposób podziękować Polakom za otwarte serca i domy. Dzięki pomocy instytucji, firm oraz przy wparciu polskich i ukraińskich wolontariuszy na imprezę złożyły się m.in. występy muzyczne i pokazy taneczne, zajęcia artystyczne i animacje dla dzieci. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował marszałek woj. śląskiego.