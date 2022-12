Śląskie: Obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Zabrzu-Zaborzu

W kościele pw. św. Jadwigi w Zabrzu Zaborzu odbyły się we worek regionalne obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Pod krzyżem upamiętniającym internowanych złożono kwiaty i zapalono znicze.

Mieszczący się nieopodal kościoła pw. św. Jadwigi obóz internowania w Zaborzu był największym tego typu ośrodkiem odosobnienia na Śląsku.

W uroczystościach, obok opozycjonistów, internowanych i represjonowanych w stanie wojennym, uczestniczyli m.in. szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski oraz członkowie związku i poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność" z zakładów pracy z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

List do uczestników uroczystości skierował przewodniczący Solidarności Piotr Duda, który podziękował internowanym i represjonowanym w stanie wojennym za ich poświęcenie na rzecz ojczyzny i "S". "Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić ofiary tego strasznego wydarzenia. Wspominamy naszych bohaterów, którzy +Solidarność+ noszą w sercach, którzy o nią walczyli, za nią cierpieli, a nawet oddawali swoje życie. W imieniu NSZZ Solidarność serdecznie wam za to dziękuję. Dziękuję wam za wolną Polskę, dziękuję wam za +Solidarność+" - napisał szef związku.

Eugeniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, podkreślił podczas uroczystości, że stan wojenny opóźnił o dekadę odzyskanie przez Polskę suwerenności. "Stan wojenny odcisnął niezatarte piętno na życiorysach wielu Polaków. Wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do wielu ludzkich dramatów, ale też pokazało, że Polacy w walce o wolność, godność i przyszłość narodu nigdy się nie poddają, a w obronie wyznawanych wartości są gotowi do najwyższych poświęceń" - powiedział Karasiński pod krzyżem upamiętniającym internowanych.

Uroczystości w Zabrzu-Zaborzu rozpoczęła msza św. w intencji ojczyzny, osób represjonowanych, internowanych oraz ofiar stanu wojennego. Nabożeństwu przewodniczył biskup diecezji gliwickiej Jan Kopiec. W homilii, nawiązując do wydarzeń sprzed 41 lat, wskazał, że choć czas leczy rany, to nie powinien zabijać pamięci. "Dzisiaj na nowo odżywają tamte wydarzenia. Zwłaszcza dla tych, którzy stali na pierwszej linii frontu, którzy doznali tych wszystkich upokorzeń, ale na pewno nie było to nadaremne. Na pewno to przyniosło owoce" - powiedział biskup Kopiec.

Od kilkunastu lat regionalne obchody wprowadzenia stanu wojennego organizują w Zabrzu wspólnie śląsko-dąbrowska "S", Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz władze samorządowe Zabrza.