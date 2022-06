Śląskie: Ok. 100 interwencji strażaków w związku z silnymi opadami i wiatrem

Blisko 100 razy interweniowali w ciągu ostatnich kilkunastu godzin śląscy strażacy, usuwając skutki silnych opadów i wiatru – poinformowała w środę młodsza brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Zgłoszenia dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów oraz zalanych piwnic.

Według informacji Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego w Szpitalu nr 2 w Bytomiu zalane zostały najniższe pomieszczenia. Woda dostała się do szybów wind oraz do izby przyjęć i oddziału angiografii. Zalany i prawdopodobnie uszkodzony został sprzęt medyczny. Przy wypompowaniu wody we wtorek wieczorem pracowały tam 2 zastępy strażaków.

Woda dostała się również do pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.