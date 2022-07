Śląskie: Oniryczne malarstwo Sabiny Marii Grzyb w wiślańskiej Ochorowiczówce

Obrazy Sabiny Marii Grzyb można oglądać od niedzieli na wystawie w Muzeum Magicznego Realizmu w Ochorowiczówce w Wiśle. „Malarstwo to, przepełnione jest metaforami i znaczeniami, a także pewną dozą melancholii. Odnosi się do ludzkiej egzystencji” – wskazał Marek Szeles z muzeum.

"Obrazy artystki odkrywają przed nami świat onirystyczny, albo - jak kto woli - magiczny realizm. (…) To malarstwo z pogranicza snu i nostalgicznej, pełnej fantasmagorii atmosfery. Obrazy są pełne niedopowiedzeń i sugestii do rozważenia przez widza. Sabina Maria Grzyb za pomocą różnych motywów, obrazuje swe przemyślenia, odczucia i wątpliwości. Malarstwo to, przepełnione jest metaforami i znaczeniami, a także pewną dozą melancholii. Odnosi się do ludzkiej egzystencji" - powiedział PAP Marek Szeles, jeden z twórców muzeum.

Jak podkreślił, artystkę można nazwać "twórczynią onirycznych pejzaży fantastycznych". "W sztuce Sabiny Marii istotny jest związek z naturą, wyobraźnią, snem, ale i dystansem wobec siebie. Autoironia jest sposobem wypowiadania się, opartym na zamierzonej niezgodności, pojawiającej się poprzez tytuły prac, m.in.: +Romeo i Żulia+, +Fortuna+, +Nastroje+. Jest to twórczość nie pozbawiona elementu zabawy, co jest wartością" - wskazał Szeles.

Jak dodał, kompozycje malarskie wykonane są zazwyczaj w technice akrylowej i olejnej na płótnie. Dominuje na nich pejzaż marynistyczny ze sztafażem. Pojawia się też relacja międzyludzka. Jest to rodzaj zadumy nad kondycją ludzką.

Sabina Maria Grzyb jest absolwentką wydziału malarstwa i rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W malarstwie balansuje na granicach abstrakcji, fantastyki i realizmu zachowując przy tym własną, charakterystyczną i osobliwą formę.

Wystawę zatytułowaną "Multiwersum" zobaczyć można w Ochorowiczówce do końca lipca.

Muzeum Magicznego Realizmu mieści się w wiślańskiej willi należącej niegdyś do Juliana Ochorowicza, żyjącego na przełomie XIX i XX w. filozofa i psychologa, wykładowcy uniwersyteckiego z Lwowa. Był on pionierem psychologii doświadczalnej i klinicznej. Badał też zjawiska parapsychiczne. Był pionierem w wielu dziedzinach techniki. Stworzył i opatentował mikrofon, a także telefon głośnomówiący, który przez specjalistów uznany został za jakościowo lepszy od wynalazku Bella.

Realizm magiczny to tendencja w sztuce, która wywodzi się z Niemiec doby lat 20. minionego stulecia. Artyści odwoływali się do wyobraźni, wierzeń ludowych i magii, wprowadzając do codzienności elementy irracjonalne i tajemnicze.