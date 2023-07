Śląskie: Ostrzeżenia przed burzami z gradem

Od sobotniego popołudnia do wieczora w większości powiatów woj. śląskiego prognozowane są burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia, wydane przez IMGW - PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie obwiązują od 14 do 22. Nie dotyczą one jedynie północnej części województwa.

W 28 powiatach regionu - m.in. będzińskim, gliwickim, pszczyńskim, tarnogórskim czy wodzisławskkim - prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie grad.

Na obszarze Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego meteorolodzy zapowiadają burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk IMGW ocenia na 80 proc.