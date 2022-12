Śląskie: Ostrzeżenia przed kilkunastostopniowym mrozem w nocy dla całego regionu

Ostrzeżenia przed kilkunastostopniowym mrozem w nocy z niedzieli na poniedziałek wydały w niedzielę dla całego woj. śląskiego służby meteorologiczne. Możliwe są także mgły i szadź na zachodnich krańcach regionu.

Najpierw Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego wydało w niedzielę ostrzeżenie przed spadkiem temperatury minimalnej miejscami, przy dłuższych rozpogodzeniach, do -16 stopni Celsjusza dla Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Kolejne ostrzeżenie, dotyczące prognozowanej temperatury minimalnej od -17 stopni do -14 stopni Celsjusza, przy średniej prędkości wiatru od 5 km/h do 15 km/h w nocy, objęło obszar: Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów, Zabrza oraz Żor, a także powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego i zawierciańskiego.

Następne ostrzeżenie, o prognozowanej temperaturze minimalnej od -15 stopni do -13 stopni Celsjusza, lokalnie ok. -17 stopni, przy średniej prędkości wiatru od 5 km/h do 15 km/h w nocy, dotyczy obszaru: Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego i raciborskiego. W efekcie ostrzeżenia służb meteorologicznych przed silnym mrozem objęły cały obszar woj. śląskiego.

Jeszcze jedno ostrzeżenie, wydane w niedzielę wieczorem, prognozuje do godziny 2. w nocy mgły i szadź na obszarze powiatów raciborskiego oraz wodzisławskiego.

Ze względu na "warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego", w niedzielę w znacznej części regionu obowiązuje też ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego.

Jak napisano w powiadomieniu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, na podstawie prognoz jakości powietrza i meteorologicznych, ze względu na pył zawieszony PM10 prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.