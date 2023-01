Śląskie: Ostrzeżenia przed marznącymi opadami i gęstą mgłą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami, które przez kilkanaście najbliższych godzin będą występowały woj. śląskim. Na południu regionu prognozowane są również gęste mgły.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia w sprawie marznących opadów obowiązuje od niedzielnego popołudnia do rana w poniedziałek i dotyczy całego obszaru województwa. Meteorolodzy na 80 proc. oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia słabych opadów marznacego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź.

Od godz. 21 w niedzielę do poniedziałkowego rana w części regionu mogą wystąpić także gęste mgły, ograniczające miejscami widzialność do 50-200 metrów. To ostrzeżenie, również pierwszego stopnia, dotyczy przede wszystkim powiatów południowej części województwa - bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego, a także Jaworzna.