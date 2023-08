Śląskie: Ostrzeżenia przed opadami i wezbraniami rzek dla całego regionu

Ostrzeżenia przed opadami i możliwymi burzami z gradem dla całego woj. śląskiego wydało Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW – PIB. Gwałtowne zjawiska mogą pojawiać się w tym regionie w sobotę do wieczora.

Z kolei Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW - PIB we Wrocławiu oraz Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydały ostrzeżenia hydrologiczne dotyczące możliwych gwałtownych wezbrań licznych rzek w regionie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Jak podano w komunikacie rozesłanym w sobotę przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, ostrzeżenie o pierwszym stopniu zagrożenia silnymi burzami służby meteorologiczne wydały dla całego woj. śląskiego.

Do godz. 18. w sobotę prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad.

Obowiązujące do godz. 20. w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia o możliwych gwałtownych wzrostach stanów wody, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, z możliwymi lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych, dotyczą na terenie woj. śląskiego obszarów: Warty, Liswarty, Małej Wisły od zb. Goczałkowice oraz Soły.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia (m.in. z możliwością punktowych przekroczeń stanów alarmowych) obejmują obszary: Małej Wisły, Przemszy, Odry, Opawy, Opawicy, Olzy, Czadeczki, Psiny, Rudy, Bierawki, Kłodnicy oraz Straduni.