Śląskie: Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Ostrzeżenia przed burzami z gradem, obejmujące zachodnie i południowe obszary woj. śląskiego, wydało w piątek Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie. Burz w całym regionie należy spodziewać się między godz. 13. w piątek, a 4. w sobotę; towarzyszyć im mogą silne porywy wiatru.

Ostrzeżenia są zróżnicowane. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla powiatów: raciborskiego i wodzisławskiego. Tam od godz. 15. spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz miejscami grad, a także porywy wiatru do 100 km/h, punktowo do 110 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą wszystkich pozostałych miast i powiatów woj. śląskiego. Od godz. 13. prognozowane są w nim silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oszacowano na 80 proc.

Nadal regionu dotyczą w piątek ostrzeżenia przed upałami - do godz. 20. Ostrzeżenia drugiego stopnia wskazują na temperatury maksymalne w dzień od 29 stopni Celsjusza do 33 stopni. Od piątkowego wieczora pogoda ma się już zmieniać.

W regionie obowiązuje ponadto do odwołania wydane w czwartek w południe ostrzeżenie Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu dotyczące suszy hydrologicznej w obszarze Warty górnej od Poraja do Liswarty oraz Liswarta. Spodziewane jest tam utrzymywanie się przepływów wody poniżej średniego z najniższych rocznych przepływów wody w rzece w wieloleciu (SNQ).